Người dùng xe máy điện VinFast: Đi xa không phải nghĩ nhờ hệ thống tủ đổi pin phủ kín

Bên cạnh dải sản phẩm đã được khẳng định về chất lượng, mạng lưới tủ đổi pin “phủ sóng mọi nẻo đường” chính là đòn bẩy giúp xe máy điện VinFast ngày càng được lòng người dùng.

Tủ đổi pin nhiều đến mức “lười đếm”

Sự phát triển của hệ thống tủ đổi pin V-Green đang giúp xe máy điện VinFast đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng, từ đi làm, đi học hằng ngày trong thành phố đến các chuyến đi liên tỉnh.

Chia sẻ về hành trình chạy xe từ Hà Nội về trung tâm tỉnh Quảng Ninh để trực tiếp “check var” hạ tầng đổi pin, anh Phạm Huy (HuyTechie) không khỏi bất ngờ. Trên một đoạn đường ngắn, anh đếm sơ sơ đã có tới 17 tủ đổi pin.

“Trong suốt lộ trình 150 km, trụ đổi pin nhiều đến mức tôi thấy “lười đếm”. Mà đấy chỉ là dọc đường đi, chưa kể ở khu vực Bãi Cháy và Hạ Long thì số lượng tủ còn dày đặc hơn nữa”, anh Huy nhấn mạnh.

Những trải nghiệm di chuyển liên tỉnh bằng xe máy điện như anh Huy không phải là hiếm. Mới đây, anh Thế Vinh (TP.HCM) cũng đã thực hiện hành trình từ khu vực Vũng Tàu về trung tâm thành phố bằng mẫu xe đổi pin VinFast Evo. Anh đánh giá, sự xuất hiện dày đặc của hệ thống tủ đổi pin tại các điểm nút dọc tuyến như Nhơn Trạch, Cát Lái, Tân Mỹ, Bình Chánh chính là “mấu chốt” giúp chuyến đi dài 116 km diễn ra suôn sẻ.

“Cả hành trình chỉ cần đổi pin đúng 3 lần, khi về tới nhà vẫn còn dư tới 44% pin. Trước đây một chuyến đi như vậy cũng phải đổ xăng ít nhất một lần, về nhà cũng phải bảo dưỡng thêm. Giờ thì chẳng mất gì vì đang được miễn phí đổi pin tới 30/6/2028”, anh Vinh hào hứng kể lại.

Đổi pin 1 phút, xưởng dịch vụ phủ rộng toàn quốc

Theo các chuyên gia, tốc độ phủ nhanh của hệ thống tủ đổi pin chính là “mảnh ghép” giúp xóa bỏ băn khoăn của người dùng, đưa xe máy điện VinFast thực sự trở thành phương tiện “quốc dân”. Theo kế hoạch, V-Green sẽ đưa vào vận hành 60.000 tủ đổi pin trong quý II/2026, tạo mạng lưới rộng khắp để người dùng ở mọi tỉnh, thành có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ.

Đánh giá về mô hình này, reviewer Trương Ngọc Dương (chủ kênh Dương Dê) cho rằng tủ đổi pin đã giải quyết hàng loạt rào cản giúp xe điện đến gần hơn với người dùng. “Trước đây, mọi người thường lăn tăn về việc chung cư không cho sạc điện, hoặc thời gian sạc quá lâu. Riêng với những tài xế chạy xe dịch vụ, tốc độ tiếp năng lượng lại càng là yếu tố sống còn. Giờ đây, chỉ chưa đầy 1 phút là đã có thể đổi pin xong, tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn cả việc đổ xăng truyền thống. Rõ ràng, đây chính là giải pháp mang tính tương lai cho xe điện tại Việt Nam”, anh chia sẻ.

Bên cạnh hạ tầng đổi pin, hệ thống hậu mãi cũng là một trong những lợi thế của VinFast. Hiện hãng đã phát triển mạng lưới gần 750 điểm phân phối trên toàn quốc cùng hệ thống xưởng dịch vụ phủ rộng nhiều tỉnh, thành, giúp người dùng thuận tiện từ khâu mua xe đến bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng chính hãng. Đồng thời, chính sách bảo hành kỉ lục lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin LFP (không giới hạn số km) cũng góp phần giúp người dùng an tâm trong quá trình sử dụng.

“Xưởng dịch vụ ở khắp nơi nên đi đâu cũng chẳng hề lo lắng. Chưa kể, chi phí bảo dưỡng phải chăng, nhẹ nhàng hơn xe xăng rất nhiều. Các kỹ thuật viên cũng tư vấn rất kỹ để giúp tôi sử dụng xe hiệu quả hơn”, anh Thế Vinh kể lại trải nghiệm tại xưởng bảo dưỡng VinFast.

Khi những rào cản về quá trình tiếp năng lượng, bài toán bảo dưỡng và nỗi lo chi phí sử dụng đều được VinFast giải quyết triệt để, người dùng càng có cơ sở vững chắc để mạnh dạn “bỏ xăng, sang điện”.