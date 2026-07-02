MICHELIN Primacy 5 mở rộng sang phân khúc SUV và CUV: 'Tự tin bền bỉ' trên mọi chuyến đi

Sau khi chinh phục phân khúc xe du lịch, dòng lốp cao cấp MICHELIN Primacy 5 chính thức ra mắt phiên bản dành cho phân khúc xe thể thao đa dụng (SUV) và Crossover (CUV), bổ sung 40 kích cỡ mới cho mâm xe từ 16 đến 22 inch.

Với cam kết "Tự tin bền bỉ", Michelin mang đến cho khách hàng lựa chọn lốp đáp ứng đa nhu cầu, vừa êm ái, vừa an toàn và bền bỉ trên mọi cung đường, phù hợp cho cả xe xăng và xe điện.

Đón đầu làn sóng tăng trưởng của phân khúc SUV và xe điện

Theo ông Jason Tan Jing Shen - Tổng Giám đốc Michelin Việt Nam, phân khúc SUV và Crossover tại thị trường trong nước đã ghi nhận mức tăng trưởng đầy ấn tượng, từ 11% tổng doanh số vào năm 2010 lên tới 42% vào năm 2025. Sự dịch chuyển mạnh mẽ này của người tiêu dùng đòi hỏi các nhà sản xuất lốp phải nhanh chóng đưa ra giải pháp tối ưu, đặc biệt là khi xu hướng chuyển dịch sang xe điện (EV) đang ngày một tăng cao.

Để đáp ứng nhu cầu đó, phiên bản MICHELIN Primacy 5 mở rộng cho SUV và CUV được bổ sung thêm 40 kích cỡ mới, dành cho mâm xe từ 16 đến 22 inch. Sự nâng cấp này nâng tổng số lựa chọn của dòng lốp Primacy 5 lên con số 81, đảm bảo khả năng tương thích hoàn hảo với hầu hết các dòng xe du lịch hiện nay, từ xe động cơ đốt trong (ICE) truyền thống cho đến các dòng xe thuần điện (EV).

Việc bổ sung phiên bản dành cho SUV và CUV phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng lốp. Xe gầm cao thường có trọng lượng lớn hơn xe du lịch cỡ nhỏ, thân xe cao hơn và được dùng trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Vì vậy, lốp dành cho nhóm xe này cần đáp ứng đồng thời các yêu cầu về độ ổn định, khả năng chịu tải, độ êm và độ bám trên mặt đường ướt.

Những nâng cấp công nghệ đáng giá: Êm ái, an toàn và tối ưu cho xe điện

Được vinh danh "Lốp xe tốt nhất năm 2025" (bởi Auto Magazine) và "Lốp xe mùa hè xuất sắc năm 2025" (bởi Tekniikan Maailma), MICHELIN Primacy 5 dành cho SUV và CUV kế thừa trọn vẹn những giá trị đã làm nên vị thế toàn cầu của dòng lốp này.

Phiên bản cho SUV và CUV được trang bị thành lốp gia cường giúp tăng độ ổn định và khả năng chống va đập khi di chuyển trên các địa hình gồ ghề. Đây là yếu tố thực tế với các mẫu xe gia đình, vốn thường được sử dụng cho cả đô thị, đường dài và những cung đường có chất lượng mặt đường không đồng đều.

Bên cạnh đó, các thử nghiệm độc lập với bên thứ ba cũng chứng minh hàng loạt ưu điểm vượt trội:

• Trải nghiệm khoang lái êm ái hàng đầu: Nhờ công nghệ MICHELIN Silent Rib Gen-3, lốp xếp hạng nhất về độ cách âm, giảm thiểu tối đa tiếng ồn dội vào cabin.

• Hiệu suất phanh vượt trội: Công nghệ MICHELIN EverGrip, EverTread và Functional Elastomers 3.0 giúp rút ngắn khoảng cách phanh trên đường ướt tới 16% (áp dụng cho cả lốp mới và lốp đã mòn), đồng thời dẫn đầu trong bài kiểm tra đánh lái né chướng ngại vật trên đường trơn trượt.

• Kéo dài tuổi thọ gai lốp: Công nghệ MICHELIN MaxTouch giúp tối ưu hóa diện tích tiếp xúc với mặt đường, phân bổ đều lực khi tăng tốc, phanh và vào cua, từ đó gia tăng độ bền bỉ theo thời gian.

• Tối ưu cho kỷ nguyên xe điện: Hợp chất gai lốp hiệu suất cao giúp giảm lực cản lăn tới 10%, hỗ trợ tiết kiệm năng lượng và kéo dài quãng đường di chuyển cho mỗi lần sạc pin.

Kế hoạch phân phối tại thị trường Việt Nam

Các chủ xe tại Việt Nam hiện đã có thể tiếp cận dòng sản phẩm cao cấp này. Cụ thể, kể từ ngày 01/06/2026, 30 kích cỡ lốp MICHELIN Primacy 5 dành cho phân khúc SUV và CUV đã chính thức lên kệ tại hệ thống đại lý lốp Michelin chính hãng trên toàn quốc. 10 kích cỡ còn lại dự kiến sẽ tiếp tục được phân phối trong Quý 3/2026 để hoàn thiện dải sản phẩm.

Sản phẩm phù hợp với nhiều mẫu xe quen thuộc như Mazda CX-5, Toyota Fortuner, Ford Everest, Honda CR-V, Lexus RX300 và LX600, cùng loạt xe điện VinFast VF5, VF6, VF7, VF8 ECO, VF8 Plus, VF9, VF34 và VF Nerio Green.

Người dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin cũng như tra cứu kích cỡ phù hợp tại www.michelin.vn.