Người dùng nói về món quà tri ân của VinFast: Luôn được trân trọng sau nhiều năm đồng hành

Từ 2/7, chủ xe xăng VinFast có cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng với voucher ưu đãi lên tới 80 triệu đồng, được áp dụng đồng thời với chính sách hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% hiện tại.

Cơ hội chốt xe điện với “ưu đãi cộng dồn ưu đãi”

Ngày 2/7/2026, hãng xe Việt VinFast một lần nữa là tâm điểm chú ý của cộng đồng người dùng xe Việt khi triển khai chương trình tặng quà đặc biệt cho các chủ sở hữu xe xăng.

Cụ thể, khách hàng từng mua xe xăng trực tiếp từ VinFast sẽ nhận được voucher có mệnh giá tương ứng với xe đã mua là 30 triệu (Fadil), 60 triệu (Lux A2.0) và 80 triệu đồng (Lux SA2.0). Voucher không chỉ dành cho chính chủ mà còn có thể áp dụng cho người thân như tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột của bản thân và của vợ/chồng, hoặc công ty do chính chủ đứng tên khi mua xe điện VinFast mới. Đáng chú ý, voucher tri ân được áp dụng đồng thời với các chính sách ưu đãi hiện hành, tạo cơ hội chuyển đổi xanh thuận lợi cho các chủ sở hữu xe xăng.

Đang dự định chuyển từ chiếc Lux SA2.0 sang VF 9, anh Phạm Văn Thanh (Hà Nội) rất bất ngờ với món quà lớn của VinFast. Anh tính toán, với mức giá niêm yết 1,699 tỷ đồng (bản Plus), theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, anh đã được hưởng mức hỗ trợ trực tiếp 10% giá trị xe, tương đương khoảng 170 triệu đồng. Khi kết hợp cùng voucher tri ân, tổng số tiền anh Thanh tiết kiệm được lên tới 250 triệu đồng.

“Tính ra, số tiền ưu đãi đã gần 15% giá xe. Xe điện cũng đang được miễn lệ phí trước bạ nên giá lăn bánh chỉ hơn 1,5 tỷ đồng là cùng. Với số tiền này làm sao mà mua được xe cỡ lớn, nhiều tiện nghi ‘xịn’ như VF 9 Plus”, anh Thanh cho biết đã liên hệ với đại lý gần nhà để “chốt” xe ngay khi biết thông tin.

Đối với chủ sở hữu nhiều xe xăng VinFast, niềm vui còn nhân đôi khi được nhận tối đa 2 voucher, tính theo giá trị cao nhất (1 voucher chỉ áp dụng cho mỗi lần mua xe VinFast mới).

Reviewer Sơn Ba Simba, chủ xe VF 7 và là một tên tuổi có tiếng trong cộng đồng yêu xe, hào hứng chia sẻ câu chuyện “tháng mới tiền rơi vào đầu” của gia đình mình trên trang cá nhân. Nhờ chiếc Lux SA2.0 và chiếc Fadil do các thành viên trong gia đình sở hữu, anh nhẩm tính “nghiễm nhiên” nhận được quyền lợi tương đương 110 triệu đồng để mua xe mới.

Đồng hành cùng chủ xe xăng bằng những đặc quyền thiết thực

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên những người sở hữu xe xăng VinFast nhận được sự quan tâm đặc biệt. Dù đã tuyên bố dừng sản xuất xe xăng để tập trung hoàn toàn cho xe điện từ năm 2022, thương hiệu Việt vẫn duy trì các chính sách chăm sóc cộng đồng chủ xe cũ với nhiều món quà bất ngờ.

“VinFast chứng minh rất rõ ràng ‘có mới không nới cũ’. Gần như mỗi lần có chính sách quà tặng, ưu đãi, chủ xe xăng vẫn luôn có phần, không bao giờ phải chịu thiệt. Đến giờ, mỗi khi xe tôi có vấn đề gì vẫn được hãng hỗ trợ xử lý rất nhiệt tình”, anh Lưu Hoàng Thái (Hải Phòng), một người dùng đã gắn bó với chiếc Lux A2.0 nhiều năm qua, bày tỏ sự hài lòng về cách hành xử của thương hiệu.

Anh kể lại nhiều lần được hãng tri ân một cách thiết thực như tặng voucher bảo dưỡng, tặng lì xì và quà Tết, tặng gói nghỉ dưỡng Vinpearl... Thậm chí, trong các chiến dịch chuyển đổi xanh của hãng, khách hàng cũ thường xuyên được ưu tiên. Anh Thái nhận định, chính những hành động nhỏ nhưng xuyên suốt này đã tạo nên một niềm tin vững chắc vào thương hiệu.

Chương trình ưu đãi mới nhất từ hãng cũng giúp anh Thái có thêm động lực để chuyển đổi sang xe điện VinFast và tiếp tục hưởng những đặc quyền “có 1-0-2” trên thị trường như sạc xe miễn phí tới 10/2/2029, bảo hành lên tới 10 năm/200.000 km, cứu hộ miễn phí trong thời hạn bảo hành, cam kết hoàn thành sửa chữa đúng hạn...

“VinFast không chỉ bán một phương tiện đi lại mà đang đưa ra cam kết về chất lượng dịch vụ dài hạn. Tôi nghĩ một chiếc xe tốt có thể kéo người dùng tới showroom, nhưng để giữ chân họ lâu dài thì cần sự tin tưởng. Trên thị trường hiện nay thì VinFast đang làm rất tốt điều này”, vị chủ xe phân tích.