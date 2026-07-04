Honda CR-V vượt mặt 'vua doanh số' của Toyota

TPO - Toyota RAV4 từng dẫn đầu doanh số tại thị trường Mỹ, nhưng giờ đây đang bị bỏ lại bởi đối thủ cùng phân khúc là Honda CR-V trong nửa đầu năm 2026.

Trong 15/16 năm qua, chỉ có một mẫu xe từng vượt qua Ford F-150 để trở thành "vua doanh số" tại thị trường Mỹ, là Toyota RAV4. Tuy nhiên, sau nửa đầu năm 2026, mẫu xe nhà Toyota lại đang xếp sau cả đối thủ Honda CR-V với khoảng cách gần 20.000 xe.

Cụ thể, theo số liệu từ Automotive News, Honda đã bán được 226.114 xe CR-V trong 6 tháng đầu năm. Con số này vượt mức 209.311 xe của Ford F-150. Trong khi đó, Toyota RAV4 đạt 153.955 xe, đứng thứ ba.

Như vậy, Honda CR-V đang tạm thời là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong nửa đầu năm 2026. Kết quả này được thúc đẩy một phần bởi những vấn đề về nguồn cung mà hai đối thủ gặp phải.

Honda CR-V và Toyota RAV4 là đối thủ trực tiếp tại Mỹ.

Với Toyota RAV4, mẫu SUV cỡ C này đang bị gián đoạn nguồn cung, ảnh hưởng từ quá trình chuyển đổi dây chuyền sản xuất sang thế hệ mới 2026. Điều này khiến doanh số Toyota RAV4 giảm tới 36% trong nửa đầu năm.

Ford cũng gặp khó khăn tương tự khi vụ hỏa hoạn tại một nhà cung cấp nhôm lớn vào cuối năm 2025 khiến sản lượng F-150 bị ảnh hưởng trong nhiều tháng. Dù nhà cung cấp đã hoạt động trở lại, Ford vẫn phải dành phần lớn nửa đầu năm để xử lý tình trạng thiếu nguồn cung.

Dù được hưởng lợi từ bối cảnh thị trường, Honda vẫn ghi nhận thành công nhờ chiến lược sản phẩm phù hợp. CR-V hiện là một trong những mẫu SUV hybrid bán chạy nhất tại Mỹ, với các phiên bản hybrid chiếm tới 56% tổng doanh số từ đầu năm.

Bên cạnh đó, Honda cũng tập trung vào chương trình thuê xe, giữ chân khoảng 75% khách hàng cũ tiếp tục sử dụng CR-V, đồng thời nâng tỷ lệ khách hàng thuê xe lên 24%.

Honda CR-V hybrid bản mới được lắp ráp tại Việt Nam.

Đà tăng trưởng của CR-V tiếp tục được duy trì trong những tháng gần đây. Doanh số mẫu xe này tăng 19% trong tháng 5 và tăng tới 30% trong tháng 6.

Theo các đại lý, nhu cầu dành cho CR-V vẫn rất cao dù lượng xe tồn kho chỉ còn đủ cho khoảng 15 ngày bán hàng, buộc Honda phải vận hành nhà máy với công suất tối đa.

Dù vậy, cuộc đua doanh số tại Mỹ vẫn chưa ngã ngũ. Toyota đang đẩy nhanh sản lượng của RAV4 thế hệ mới, trong khi Ford kỳ vọng sản xuất F-150 sẽ phục hồi trong nửa cuối năm.

Điều đó đồng nghĩa vị trí dẫn đầu của Honda CR-V vẫn sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt trong những tháng còn lại của năm.

Ở nước ta, CR-V đang là dòng ô tô bán chạy của Honda Việt Nam với 3.111 chiếc đã được bàn giao từ đầu năm, trong đó bản hybrid chiếm gần một nửa doanh số. Từ tháng 2/2026, mẫu CR-V hybrid được chuyển sang lắp ráp trong nước, đồng thời bổ sung bản e:HEV L với giá khởi điểm từ 1,17 tỷ đồng.