Honda City bản mới hút khách ngay khi vừa ra mắt

TPO - Với những nâng cấp về thiết kế và trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận hơn, Honda City bản mới 2026 đang nhận được phản hồi tích cực tại thị trường Thái Lan.

Theo AutolifeThailand, Honda City 2026 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đang ghi nhận sức hút lớn tại thị trường Thái Lan khi số lượng đơn đặt trước đã vượt mốc 10.000 xe chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Đây là con số khá ấn tượng với một mẫu xe mới ra mắt. Để so sánh, toàn bộ phân khúc sedan cỡ B tại Thái Lan trong tháng 5/2026 bán được 6.827 chiếc.

Honda City 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan.

Lượng đơn đặt trước lớn cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng sedan thương hiệu Honda. Sau màn ra mắt ấn tượng của phiên bản mới, doanh số của City được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, qua đó gây áp lực cạnh tranh lên đối thủ trực tiếp tại Thái Lan là Toyota Yaris Ativ/Vios.

Ở lần nâng cấp này, Honda City được tinh chỉnh thiết kế phần đầu xe, bổ sung thêm nhiều trang bị và đồng thời điều chỉnh giá bán nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Giá bán chính thức của Honda City 2026 tại Thái Lan dao động từ 569.000-749.000 baht (tương đương từ 450-590 triệu đồng). Mức giá trên được áp dụng theo chương trình ưu đãi trong giai đoạn ra mắt.

Honda Thái Lan cho biết sau ngày 30/9, giá bán của các phiên bản dự kiến sẽ tăng thêm 30.000 baht (khoảng 24 triệu đồng), nhưng vẫn sẽ rẻ hơn bản cũ.

Hãng xe Nhật cũng tiếp tục phân phối biến thể hatchback. So với sedan, phiên bản hatchback có giá cao hơn 10.000 baht (khoảng 8 triệu đồng) ở tất cả các phiên bản.

Ở bản 2026, Honda City tại Thái Lan tiếp tục duy trì động cơ 1.0 Turbo kết hợp hộp số CVT ở bản tiêu chuẩn. Các bản hybrid e:HEV cao hơn dùng động cơ xăng 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện, đi kèm hộp số e-CVT.

Sau khi chào sân Thái Lan, Honda City mới được kỳ vọng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Mẫu sedan này hiện là sản phẩm ô tô bán chạy thứ hai của Honda Việt Nam, sau CR-V.

Đây cũng là mẫu xe đứng thứ hai phân khúc sedan cỡ B ở nước ta, với doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt 2.610 chiếc. Tại Việt Nam, Honda City hiện có giá niêm yết 499-569 triệu đồng.