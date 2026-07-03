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Xe

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Loạt xe máy Honda tăng giá niêm yết

Lê Tuấn

TPO - Danh sách các mẫu xe được điều chỉnh giá gồm nhiều mẫu mã được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng như Vision, Wave Alpha, Lead hay Air Blade.

Honda Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất đối với gần như toàn bộ danh mục xe máy phổ thông kể từ ngày 1/7. Đợt điều chỉnh lần này áp dụng cho 17 mẫu xe với tổng cộng 46 phiên bản tăng giá và chỉ một phiên bản được giảm giá.

Danh sách xe được điều chỉnh trải rộng từ các mẫu xe số phổ thông đến xe tay ga cao cấp như Wave Alpha, Vision, Lead, Air Blade, SH Mode, SH160i và SH350i.

Mức tăng dao động từ 98.182 đồng đến 700.000 đồng, trong khi phiên bản duy nhất giảm giá là Honda SH350i Thể thao với mức giảm 300.000 đồng.

Ở phân khúc xe tay ga phổ thông, Vision, Lead, Air Blade 125 và SH Mode đều được điều chỉnh tăng hơn 196.000 đồng. Mức tăng tương tự cũng được áp dụng cho hai mẫu xe mang phong cách cá tính là CT125 và Super Cub C125.

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Xe tay ga Vision là sản phẩm bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam.

Trong khi đó, các mẫu xe tay ga động cơ 160 cc gồm Air Blade 160, Vario 160 và SH160i cùng tăng 200.000 đồng. Hai mẫu xe khác là Winner X và ADV350 cũng được điều chỉnh tăng ở mức tương tự.

Đáng chú ý nhất là dòng SH350i khi mỗi phiên bản có mức điều chỉnh khác nhau. Cụ thể, phiên bản Thể thao giảm 300.000 đồng, trong khi bản Cao cấp tăng 200.000 đồng và bản Đặc biệt tăng mạnh nhất với 700.000 đồng.

Trong khi đó ở nhóm xe số, Wave Alpha là mẫu có mức điều chỉnh giá thấp nhất. Ngoại trừ phiên bản Đặc biệt tăng 392.728 đồng, các phiên bản còn lại chỉ tăng 98.182 đồng. Hai mẫu Wave RSX và Future 125 FI cũng đồng loạt tăng 98.182 đồng trên tất cả các phiên bản.

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Giá bán của một số mẫu xe máy Honda sau điều chỉnh.

Mặc dù đồng loạt điều chỉnh, mức tăng của phần lớn các mẫu xe chỉ dao động từ vài chục nghìn đồng đến khoảng 200.000 đồng. Đây được đánh giá là mức điều chỉnh tương đối nhẹ nếu so với mặt bằng giá bán lẻ của từng dòng xe.

Ngoài ra, đây cũng là giá bán lẻ đề xuất từ hãng. Giá thực tế khi đến tay khách hàng sẽ phụ thuộc vào từng đại lý, với các chính sách bán hàng và chương trình ưu đãi bán hàng khác nhau.

Theo Honda Việt Nam, việc điều chỉnh giá bán xuất phát từ biến động giá nguyên vật liệu trên thị trường toàn cầu.

Hãng cho biết mức giá mới được áp dụng nhằm duy trì chất lượng sản phẩm cũng như bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh chi phí đầu vào ngày càng gia tăng. Ngoài những mẫu mã kể trên, giá bán cho các mẫu xe máy khác của Honda Việt Nam vẫn không thay đổi.

Tại nước ta, Honda Việt Nam vẫn đang là cái tên dẫu đầu về doanh số bán xe máy, theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM). Trong năm tài chính 2026 (tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), hãng đã bán ra gần 2,3 triệu xe máy, tăng 1,7% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 85% thị phần trong VAMM.

Lê Tuấn
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