VinFast được vinh danh tại Asian Excellence Awards 2026 về quan hệ nhà đầu tư

Tại lễ trao giải Asian Excellence Awards 2026 diễn ra tại Hong Kong, VinFast đã được vinh danh ở ba hạng mục quan trọng, gồm giải Doanh nghiệp có Quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất cùng hai giải thưởng dành cho cá nhân. Đây là dấu mốc khẳng định vị thế và năng lực của VinFast với tư cách hãng xe điện toàn cầu niêm yết trên sàn Nasdaq.

Asian Excellence Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, ESG và quan hệ nhà đầu tư. Giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Corporate Governance Asia từ năm 2011 với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và khắt khe bậc nhất.

Năm nay, VinFast được vinh danh ở ba hạng mục quan trọng: Doanh nghiệp có Quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất, Giám đốc Tài chính xuất sắc nhất châu Á dành cho bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chuyên gia Quan hệ Nhà đầu tư xuất sắc nhất dành cho bà Amandae Baey.

VinFast là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được vinh danh tại lễ trao giải năm 2026. Bên cạnh Việt Nam, các doanh nghiệp được vinh danh năm nay đến từ nhiều thị trường phát triển trong khu vực như Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Ở hạng mục Doanh nghiệp có Quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất, VinFast được đánh giá cao dựa trên tiêu chí minh bạch trong công bố thông tin, khả năng duy trì đối thoại thường xuyên với nhà đầu tư và giới phân tích, cũng như hiệu quả của các hoạt động kết nối, truyền thông với cộng đồng tài chính.

Ở hạng mục Giám đốc Tài chính xuất sắc nhất châu Á, Ban Tổ chức ghi nhận vai trò quan trọng của các lãnh đạo trong việc đảm bảo nền tảng tài chính vững mạnh cho doanh nghiệp, xây dựng chiến lược huy động vốn hiệu quả và ứng phó với những biến động của thị trường.

Giải thưởng được trao cho các Giám đốc Tài chính có năng lực dẫn dắt doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững trong nhiều bối cảnh kinh tế khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính VinFast, chia sẻ: “Chuỗi giải thưởng tại Asian Excellence Awards 2026 là sự ghi nhận rất ý nghĩa đối với VinFast, cũng như hành trình xây dựng một doanh nghiệp toàn cầu theo các chuẩn mực quản trị tiên tiến và bền vững. VinFast sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tăng cường minh bạch thông tin và thúc đẩy đối thoại cởi mở với các bên liên quan nhằm tạo dựng niềm tin dài hạn trên thị trường quốc tế”.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính của VinFast từ năm 2024. Gia nhập Tập đoàn Vingroup từ năm 2020, bà có kiến thức sâu rộng về hoạt động của Công ty với các vị trí lãnh đạo cấp cao trong nhiều mảng như tài chính, sản xuất và chuỗi cung ứng. Bà là Hội viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (FCCA) và Hội viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc (CPA Australia).

Bà Amandae Baey giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Quan hệ Nhà đầu tư tại VinFast từ năm 2024, phụ trách quan hệ nhà đầu tư, quan hệ nhà phân tích và thị trường vốn toàn cầu. Bà sở hữu chứng chỉ Chartered Financial Analyst (CFA).

Các giải thưởng khẳng định quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của VinFast với thị trường vốn toàn cầu, đồng thời cho thấy định hướng xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao chất lượng công bố thông tin và tăng cường gắn kết với cổ đông, nhà đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, chủ động và bền vững.

Chỉ trong vòng hơn một năm qua, VinFast đã đạt được hàng chục giải thưởng quốc tế danh giá, trải rộng trên các lĩnh vực quan trọng như tài chính đầu tư, truyền thông doanh nghiệp, công nghiệp ô tô điện, công nghệ, thiết kế và phát triển bền vững, nổi bật là bộ đôi giải thưởng “Đổi mới xuất sắc trong giao thông điện bền vững” và “Đóng góp nổi bật cho phát triển năng lượng độc lập” tại CNN Indonesia Awards; giải thưởng “Mẫu xe đáng tiền nhất năm” ở Autocar India Awards 2026; được Tạp chí TIME (Mỹ) xếp thứ 101 trong danh sách 500 công ty thuộc top “Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025” (ASIA-PACIFICS BEST COMPANIES OF 2025); nhận chuỗi 6 giải thưởng ở APAC Effie Awards…