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Đồng Tháp:

Xe bồn va chạm xe đạp điện, người phụ nữ và bé gái 4 tuổi tử vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Cú va chạm mạnh giữa xe bồn và xe đạp điện tại nút giao quốc lộ 1A khiến một người phụ nữ và bé gái 4 tử vong tại chỗ. Một bé gái khác may mắn thoát nạn hy hữu khi lọt vào gầm xe.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào trưa 4/7, tại nút giao quốc lộ 1A và đường tỉnh 870B, tại địa bàn phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm trên, xe bồn lưu thông trên quốc lộ 1A, khi đến nút giao rẽ phải vào đường tỉnh 870B đã xảy ra va chạm với xe đạp điện đi cùng chiều.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra va chạm, xe đạp điện do một người phụ nữ hơn 50 tuổi điều khiển, phía sau chở theo 2 bé gái khoảng 4 tuổi và 6 tuổi.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe điện văng ra đường. Hậu quả, người phụ nữ lái xe đạp điện và bé gái 4 tuổi tử vong tại chỗ, bé gái 6 tuổi lọt vào gầm xe bồn và may mắn thoát nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp điện bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp và lực lượng chức năng địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
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