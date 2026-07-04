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Hai ô tô va chạm trên cao tốc khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Thanh Hà

TPO - Vụ tai nạn giữa 2 ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 11h47 ngày 4/7, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Vào thời điểm đó, ô tô con BKS 30B-020.XX và xe khách BKS 34F-011.XX di chuyển cùng chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì xảy ra va chạm.

Vụ tai nạn khiến ô tô khách lật chắn ngang cao tốc, phương tiện hư hỏng. Giao thông theo hướng về Hà Nội gặp khó khăn.

Hậu quả, một số hành khách trên xe ô tô khách mắc kẹt trong xe. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc và đưa 4 nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu.

Bước đầu, một trong số các nạn nhân đã tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Va chạm xe khách và ô tô con #Tử vong và thương vong #Giao thông ùn tắc Hà Nội - Hải Phòng #Tai nạn ô tô trên cao tốc

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