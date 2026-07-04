Hai ô tô va chạm trên cao tốc khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 11h47 ngày 4/7, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng).
Vào thời điểm đó, ô tô con BKS 30B-020.XX và xe khách BKS 34F-011.XX di chuyển cùng chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì xảy ra va chạm.
Vụ tai nạn khiến ô tô khách lật chắn ngang cao tốc, phương tiện hư hỏng. Giao thông theo hướng về Hà Nội gặp khó khăn.
Hậu quả, một số hành khách trên xe ô tô khách mắc kẹt trong xe. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc và đưa 4 nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu.
Bước đầu, một trong số các nạn nhân đã tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.