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Lãnh đạo Việt Nam gửi thư, điện mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ

Thu Loan

TPO - Ngày 4/7, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 250 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (4/7/1776 - 4/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư mừng và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Tổng thống Donald Trump.

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Quốc kỳ Việt Nam và Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Mỹ James David Vance và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson.

Trong các thư, điện mừng, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đã đưa Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau 1/4 thiên niên kỷ qua; tái khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược; mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, khai mở những cơ hội hợp tác mới mang tính đột phá, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ...

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Thu Loan
#250 năm Quốc khánh Mỹ #Quan hệ Việt - Mỹ #Điện mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ

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