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Chiến dịch ADN lớn nhất tại Bắc Ninh tìm danh tính liệt sĩ

Nguyễn Thắng

TPO - Hơn 14.500 thân nhân liệt sĩ tại Bắc Ninh được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trong chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin sau nhiều năm chờ đợi.

Theo đó, ngày 4/7, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đồng loạt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh.

Ngay trong ngày đầu tiên, 5 tổ công tác tổ chức lấy mẫu tại các phường Bắc Giang, Kinh Bắc và các xã Sơn Động, Yên Thế, Gia Bình. Theo kế hoạch, hơn 3.000 mẫu sinh phẩm sẽ được thu nhận trong ngày đầu, toàn đợt dự kiến lấy hơn 14.500 mẫu từ thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Tại các điểm lấy mẫu, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, người dân được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các bước từ tiếp nhận hồ sơ, xác thực sinh trắc học, lấy dấu vân tay đến lấy mẫu máu. Hàng chục đến hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an cùng đoàn viên, thanh niên tại mỗi điểm tham gia hỗ trợ, bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra nhanh chóng, khoa học.

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Công an tỉnh Bắc Ninh thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là bước quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn góp phần hiện thực hóa mong mỏi đoàn tụ của nhiều gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 8/7, lực lượng công an cùng các đơn vị phối hợp sẽ hoàn thành việc thu nhận hơn 14.500 mẫu sinh phẩm ADN. Đây là đợt lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Thắng
#Chiến dịch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ #Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ #Hỗ trợ đoàn tụ gia đình liệt sĩ #Công an tỉnh Bắc Ninh

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