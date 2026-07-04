Bão sắp đổ bộ, gần 6.000 du khách đang ở các đảo Quảng Ninh

TPO - Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh còn khoảng 6.000 du khách vẫn đang lưu trú tại các tuyến đảo. Chính quyền địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong thời gian tránh bão.

Theo thông tin từ đặc khu Vân Đồn, đặc khu Cô Tô và xã đảo Cái Chiên, đến trưa 4/7, các địa phương này còn khoảng 6.000 khách du lịch đang lưu trú tại các cơ sở dịch vụ.

Vẫn còn khoảng 6.000 du khách ở lại trên các tuyến đảo của Quảng Ninh.

Trong đó, đặc khu Vân Đồn còn 3.534 du khách, chủ yếu tại các đảo Quan Lạn, Minh Châu. Địa phương đã thông tin đầy đủ diễn biến của bão đến các cơ sở lưu trú, du khách; đồng thời chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

Tại đặc khu Cô Tô, sau khi phối hợp với các hãng tàu đưa một lượng lớn du khách vào đất liền trước thời điểm biển động, hiện địa phương còn hơn 2.000 du khách lưu trú. Các lực lượng chức năng duy trì trực 24/24h, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, khuyến cáo người dân và du khách hạn chế ra ngoài khi bão bắt đầu ảnh hưởng.

Lãnh đạo đặc khu Cô Tô thăm hỏi, động viên du khách lưu trú tại địa bàn.

Riêng xã đảo Cái Chiên còn 158 du khách. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, bảo đảm điều kiện sinh hoạt để du khách yên tâm trong thời gian lưu lại đảo.

Song song với việc bảo vệ du khách, các địa phương ven biển của Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tại đặc khu Vân Đồn, đến 8h ngày 4/7, toàn bộ 1.348 tàu cá với hơn 3.100 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn. Các khu vực neo đậu như Cái Rồng, Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Bản Sen, Đông Xá đều được kiểm soát chặt chẽ.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, bảo đảm điều kiện sinh hoạt để du khách yên tâm trong thời gian lưu lại đảo.

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, địa phương đã rà soát hơn 400 nhà bè với hơn 6.400 ô lồng, vận động toàn bộ người dân sinh sống, trông coi trên các bè vào nơi an toàn. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và nhà ở thiếu kiên cố cũng được kiểm tra để sẵn sàng phương án di dời.

Tại đặc khu Cô Tô, 452 tàu thuyền và 33 nhà bè đã được đưa vào nơi tránh trú. Các hộ dân có nhà tạm, nhà yếu đã hoàn thành việc chằng chống, gia cố trước khi bão ảnh hưởng.

Xã đảo Cái Chiên cũng huy động toàn bộ cán bộ, lực lượng chức năng trực chống bão; thành lập các tổ công tác xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ phương tiện thủy trên địa bàn đã vào nơi neo đậu an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, hướng dẫn người dân gia cố lồng bè.

Trước đó, để ứng phó với bão số 1, Quảng Ninh đã tạm dừng cấp phép hoạt động đối với các phương tiện thủy trên vùng biển; yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt tàu thuyền, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và du khách.