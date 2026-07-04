Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Hơn 2.800 du khách vẫn trên đảo Cô Tô khi bão sắp đổ bộ

Hơn 2.800 du khách trong đó có cả khách nước ngoài có nhu cầu ở lại đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh trong thời điểm bão số 1 chuẩn bị đổ bộ.

Ngày 4/7, thông tin từ đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, hiện tại có 2.845 du khách đang lưu trú trên đảo, trong đó có 14 khách quốc tế (7 người Pháp, 4 người Đức, 1 người Anh, 1 người Nhật và 1 người Séc), tất cả đều an toàn.

Những du khách này có nhu cầu ở lại đảo Cô Tô và được hỗ trợ đảm bảo lưu trú, dịch vụ ăn uống.

737502479-1379340214167631-6565566517604563696-n-2180.jpg
Ông Nguyễn Danh Hà - Chủ tịch UBND Đặc khu Cô Tô - thăm hỏi động viên các du khách lưu trú trên đảo. Ảnh: Đ.X.

Cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Văn Hiếu - chủ một nhà hàng ở khu 3, đặc khu Cô Tô - cho biết, để đảm bảo thực phẩm trong những ngày mưa bão, nhà hàng đã chuẩn bị nhiều nhu yếu phẩm để phục vụ du khách. Tất cả hải sản vẫn được thả tại bể kính để đảm bảo tươi sống.

Ông Hiếu cho biết thêm, trong thời điểm ảnh hưởng bão số 1, nhà hàng vẫn bán giá cả như những ngày thường, không tăng giá mặt hàng nào, ngoài hỗ trợ du khách việc di chuyển.

"Nhiều đoàn khách đã đặt trước những bàn ăn từ hôm nay đến trưa mai. Riêng trưa nay đã có hơn 100 du khách tới nhà hàng sử dụng dịch vụ. Chúng tôi đều cố gắng phục vụ du khách tốt như những ngày thường", ông Hiếu cho biết.

anh-man-hinh-2026-07-04-luc-171541.png
Du khách vui vẻ ăn trưa tại đảo Cô Tô trước thời điểm bão số 1 tiếp cận. Ảnh: Đ.X.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, trong buổi sáng cùng ngày ông Nguyễn Danh Hà - Chủ tịch UBND Đặc khu Cô Tô, cùng các lãnh đạo trong ban phòng thủ dân sự đặc khu đã tiến hành kiểm tra toàn diện tại khu neo đậu tàu thuyền, các khu vực xung yếu có nguy cơ mất an toàn, các công trình cảng cùng các tuyến đường đang trong quá trình thi công trên địa bàn.

738180609-1291238443085302-2764670504438327800-n-2182.jpg
Trên đảo Cô Tô hiện có hơn 2.800 du khách ở lại. Ảnh: Đ.X.

Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô đã tới kiểm tra các cơ sở du lịch, trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi và động viên tinh thần đông đảo du khách đang lưu trú tại đảo; Giao các cơ sở lưu trú và cơ quan chức năng phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách đang lưu trú trên đảo; kiểm tra, hỗ trợ chằng chống các ngôi nhà có kết cấu yếu của người dân.

738668005-1520129382931517-1386779105008102002-n-2183.jpg
Tàu thuyền đã về các điểm neo đậu trên đảo Cô Tô. Ảnh: Đ.X.

Theo báo cáo, đến 10h cùng ngày, mặc dù trên địa bàn có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, đặc khu Cô Tô vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối, không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

vietnamnet.vn
#bão số 1 #du khách #Cô Tô

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe