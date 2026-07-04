Iran bắt đầu quốc tang cố Lãnh tụ tối cao với hàng loạt nghi lễ

TPO - Iran chính thức bắt đầu lễ quốc tang kéo dài từ ngày 4 - 9/7 dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Các nghi lễ được tổ chức tại nhiều thành phố linh thiêng của Iran và Iraq, thu hút hàng nghìn người tham dự.

Iran đã tạm dừng các cuộc đàm phán ngoại giao để tập trung tổ chức lễ tang kéo dài từ ngày 4 đến 9/7 dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2.

Theo truyền thông Iran, các hoạt động tưởng niệm và đoàn rước sẽ diễn ra tại Tehran, Qom, Mashhad cùng hai thành phố linh thiêng của Iraq là Najaf và Karbala.

Lịch trình các sự kiện trong tang lễ cố Lãnh tụ tối cao

Ngày 4/7: Phần tang lễ bắt đầu lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) tại Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla ở Tehran. Người dân được vào viếng liên tục trong 24 giờ.

Ngày 5/7: Ngày thứ hai dành cho các lễ cầu nguyện dành cho cố Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei và các thành viên trong gia đình, đồng thời tiếp tục các hoạt động viếng công khai.

Ngày 6/7: Lễ tang chính thức được tổ chức tại Tehran. Đoàn rước dự kiến khởi hành từ Quảng trường Imam Hossein đến Quảng trường Azadi trên quãng đường khoảng 10 km, kèm theo các nghi lễ cầu nguyện truyền thống.

Ngày 7/7: Các nghi lễ cầu nguyện được tổ chức tại Thánh đường Jamkaran ở thành phố linh thiêng Qom, cách Tehran khoảng 150 km về phía nam. Một đoàn rước tang lễ cũng có thể được tổ chức nếu điều kiện cho phép.

Ngày 8/7: Thi hài của ông Khamenei sẽ được đưa tới thành phố Najaf (Iraq), nơi diễn ra lễ đón chính thức với sự tham dự của Thủ tướng Iraq, các quan chức cấp cao và các giáo sĩ Hồi giáo Shia. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa đến đền thờ Imam Ali trước khi chuyển bằng trực thăng tới đền thờ Imam Hussein ở Karbala, rồi quay trở lại Iran.

Ngày 9/7: Cố lãnh tụ sẽ được an táng tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, quê hương của ông và cũng là một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo Shia.

Hàng nghìn người tham gia lễ tiễn biệt tại Tehran

Ngay trong ngày đầu tiên quốc tang, hàng nghìn người Iran, phần lớn mặc trang phục màu đen, đã tập trung tại Đại thánh đường Imam Khomeini ở Tehran để tham dự lễ tiễn biệt.

Theo ghi nhận, hàng trăm nghìn người đổ về thủ đô, nhiều người vẫy cờ, mang theo biểu ngữ và không giấu được sự xúc động.

Hình ảnh trực tiếp do Reuters phát sóng cho thấy dòng người tuần hành trên các tuyến phố đã cấm phương tiện giao thông, nhiều phụ nữ cầm hoa trắng, trong khi các bảng quảng cáo khắp Tehran đồng loạt treo hình ảnh của cố lãnh tụ.

Để giảm bớt cái nóng mùa hè, lực lượng chức năng sử dụng các vòi phun nước tạo màn sương làm mát cho đám đông. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), nhiệt độ tại Tehran trong ngày có thể lên tới khoảng 36°C.