Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran bắt đầu quốc tang cố Lãnh tụ tối cao với hàng loạt nghi lễ

Quỳnh Như

TPO - Iran chính thức bắt đầu lễ quốc tang kéo dài từ ngày 4 - 9/7 dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Các nghi lễ được tổ chức tại nhiều thành phố linh thiêng của Iran và Iraq, thu hút hàng nghìn người tham dự.

Iran đã tạm dừng các cuộc đàm phán ngoại giao để tập trung tổ chức lễ tang kéo dài từ ngày 4 đến 9/7 dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2.

Theo truyền thông Iran, các hoạt động tưởng niệm và đoàn rước sẽ diễn ra tại Tehran, Qom, Mashhad cùng hai thành phố linh thiêng của Iraq là Najaf và Karbala.

Lịch trình các sự kiện trong tang lễ cố Lãnh tụ tối cao

Ngày 4/7: Phần tang lễ bắt đầu lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) tại Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla ở Tehran. Người dân được vào viếng liên tục trong 24 giờ.

Ngày 5/7: Ngày thứ hai dành cho các lễ cầu nguyện dành cho cố Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei và các thành viên trong gia đình, đồng thời tiếp tục các hoạt động viếng công khai.

Ngày 6/7: Lễ tang chính thức được tổ chức tại Tehran. Đoàn rước dự kiến khởi hành từ Quảng trường Imam Hossein đến Quảng trường Azadi trên quãng đường khoảng 10 km, kèm theo các nghi lễ cầu nguyện truyền thống.

53bd05a7-cbff-491a-beda-22944304d4dc.jpg

Ngày 7/7: Các nghi lễ cầu nguyện được tổ chức tại Thánh đường Jamkaran ở thành phố linh thiêng Qom, cách Tehran khoảng 150 km về phía nam. Một đoàn rước tang lễ cũng có thể được tổ chức nếu điều kiện cho phép.

Ngày 8/7: Thi hài của ông Khamenei sẽ được đưa tới thành phố Najaf (Iraq), nơi diễn ra lễ đón chính thức với sự tham dự của Thủ tướng Iraq, các quan chức cấp cao và các giáo sĩ Hồi giáo Shia. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa đến đền thờ Imam Ali trước khi chuyển bằng trực thăng tới đền thờ Imam Hussein ở Karbala, rồi quay trở lại Iran.

Ngày 9/7: Cố lãnh tụ sẽ được an táng tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, quê hương của ông và cũng là một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo Shia.

Hàng nghìn người tham gia lễ tiễn biệt tại Tehran

Ngay trong ngày đầu tiên quốc tang, hàng nghìn người Iran, phần lớn mặc trang phục màu đen, đã tập trung tại Đại thánh đường Imam Khomeini ở Tehran để tham dự lễ tiễn biệt.

Theo ghi nhận, hàng trăm nghìn người đổ về thủ đô, nhiều người vẫy cờ, mang theo biểu ngữ và không giấu được sự xúc động.

Hình ảnh trực tiếp do Reuters phát sóng cho thấy dòng người tuần hành trên các tuyến phố đã cấm phương tiện giao thông, nhiều phụ nữ cầm hoa trắng, trong khi các bảng quảng cáo khắp Tehran đồng loạt treo hình ảnh của cố lãnh tụ.

Để giảm bớt cái nóng mùa hè, lực lượng chức năng sử dụng các vòi phun nước tạo màn sương làm mát cho đám đông. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), nhiệt độ tại Tehran trong ngày có thể lên tới khoảng 36°C.

5174ffb7-aeed-436c-9fff-41fec702160c.jpg
b23c551f-0a14-46a9-b832-34559d56a905.jpg
38837f83-21bd-4976-8611-d2f815eaec57.jpg
c62133dc-7349-4cef-b290-54beb858da84.jpg
Quỳnh Như
CNN
#Iran #quốc tang #Cố lãnh tụ Ayatollah Khamenei #lễ truy điệu #Iran - Iraq #Hồi giáo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe