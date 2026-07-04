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Pháp luật

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Nghi phạm cầm dao đe dọa cướp tiệm vàng ở Hà Nội bị bắt

Thanh Hà

TPO - Sau khi vào tiệm vàng ở Hà Nội, một đối tượng nam giới dùng dao đe dọa người phụ nữ cướp tài sản rồi bỏ trốn.

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Hình ảnh camera ghi lại vụ việc.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở xã Nội Bài (TP Hà Nội), cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trưa 3/7, một người đàn ông đeo khẩu trang vào tiệm vàng K.T thuộc xã Nội Bài (TP Hà Nội).

Sau một khoảng thời gian trò chuyện với người phụ nữ trong tiệm vàng, đối tượng rút con dao giấu trong người ra đe dọa nạn nhân. Đồng thời cầm chiếc điện thoại của người phụ nữ.

Đối tượng này đưa người phụ nữ vào khu vực két sắt dưới gầm bàn nhằm cướp tài sản. Trước khi rời đi, đối tượng để lại điện thoại di động của nạn nhân và bỏ trốn bằng xe máy.

Toàn bộ vụ việc được camera giám sát trong tiệm vàng ghi lại và người dân chia sẻ lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

Thanh Hà
#Vụ cướp tiệm vàng Hà Nội #Nghi phạm dùng dao đe dọa #Bắt giữ đối tượng cướp vàng #Camera giám sát vụ cướp #Xử lý vụ việc theo quy định

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