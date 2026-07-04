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Pháp luật

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99% các vụ án về trật tự xã hội tại Cao Bằng được điều tra, xử lý

Trọng Đảng

TPO - Ngày 4/7, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo và trao đổi, thông tin những vấn đề đang được dư luận quan tâm.

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Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì buổi họp báo và trao đổi thông tin.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin toàn diện về tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an Cao Bằng đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; kịp thời tham mưu giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế, kéo giảm; không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt nhiều kết quả tích cực.

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Đại diện các cơ quan báo chí tham dự và trao đổi tại buổi họp báo.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao, trong đó nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được điều tra làm rõ trong thời gian ngắn. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tiếp tục được tăng cường, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng, thu giữ số lượng lớn chất ma túy. Lĩnh vực tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường được chú trọng, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại. Với các vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong 6 tháng đầu năm, công an tỉnh đã điều tra, khám phá 110 vụ, đạt tỷ lệ 99%.

Bên cạnh đó, công tác quản lý cư trú, cấp căn cước công dân, định danh điện tử được đẩy mạnh, phục vụ hiệu quả chuyển đổi số quốc gia. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Công tác phòng cháy, chữa cháy được triển khai quyết liệt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Lương Văn Thiểm ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa những kết quả nổi bật của lực lượng Công an, đồng thời định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Thiểm cho biết, trong thời gian tới, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần giữ vững môi trường ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trọng Đảng
#Công an tỉnh Cao bằng #Họp báo công an #99% các vụ án về trật tự xã hội tại Cao Bằng được điều tra #Tỉnh Cao bằng #Điều tra xã hội

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