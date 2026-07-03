Lạng Sơn: Nhiều dải bọt trắng xuất hiện bất thường trên sông Kỳ Cùng

TPO - Chiều ngày 3/7, tại đoạn sông Kỳ Cùng thuộc địa bàn phường Đông Kinh (Lạng Sơn), người dân phát hiện trên mặt sông xuất hiện nhiều bọt trắng, nổi váng và có mùi khó chịu.

Hình ảnh bọt trắng xuất hiện bất thường trên sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn chiều 3/7.

Tại đoạn sông Kỳ Cùng chảy qua trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn vào thời điểm 15h chiều 3/7, phóng viên ghi nhận, dòng nước đục chuyển sang màu nâu, trên mặt có rất nhiều váng bọt. Đặc biệt, tại đoạn sông chảy qua khu vực đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, nước đục và bọt trắng xuất hiện phủ gần hết lòng sông.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng bọt trắng nổi dày đặc trên mặt lòng sông sông Kỳ Cùng ở khu vực trên xuất hiện từ nhiều ngày qua, lan dài theo dòng chảy, thu hút sự chú ý và lo lắng của của người dân địa phương.

Khu vực xuất hiện nhiều bọt trắng chảy qua phường Đông Kinh và trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Công an phường Đông Kinh cùng các phòng chuyên môn của UBND phường đã tiến hành khảo sát, kiểm tra và lấy mẫu đối với nguồn nước tại đây, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân của tình trạng trên.

Sông Kỳ Cùng là dòng sông chính chảy qua tỉnh Lạng Sơn, trong đó có trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn (thành phố Lạng Sơn cũ), có vai trò tiêu thoát nước và phục vụ sản xuất, nuôi trồng của người dân.