Vụ lao ô tô lên vỉa hè làm 2 người bị thương rồi đánh xe rời đi: Tài xế có thể đối diện hình phạt nào?

TPO - Theo quy định, người điều khiển phương tiện liên quan đến tai nạn phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn. Trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, người gây tai nạn có thể rời hiện trường nhưng phải đến trình báo ngay cơ quan Công an, UBND nơi gần nhất.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 21h40 ngày 1/7, ông Nguyễn Văn Th. (SN 1967, trú tại tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường) điều khiển xe ôtô BKS 30H-159.86 lưu thông theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường. Khi đến trước số nhà 1480, đường Trần Phú, tổ 12 Nam Cường, phường Cam Đường, do không làm chủ tốc độ và tay lái, xe ôtô lao lên vỉa hè, đâm vào anh Phạm Xuân Chiều (SN 1989) và anh Trần Ngọc Minh (SN 1985), cùng trú tại phường Cam Đường.

Hậu quả, anh Phạm Xuân Chiều bị vỡ xương trán, xương gò má; anh Trần Ngọc Minh bị tổn thương não, ổ bụng, cột sống, xương sườn và vỡ phức tạp khung chậu.

Ông Nguyễn Văn Th. gây tai nạn khiến 2 người bị thương rồi lái xe rời khỏi hiện trường. (Ảnh NDCC).

Sau khi gây tai nạn, ông Nguyễn Văn Th. lái xe rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, truy tìm người điều khiển phương tiện. Lực lượng Công an đã thu giữ chiếc xe ôtô gây tai nạn tại nơi ở của ông Nguyễn Văn Th; tuy nhiên, người này đã rời khỏi nơi cư trú.

Đến khoảng 7h30 ngày 2/7, ông Th đã đến Công an phường Cam Đường trình diện. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, người này không có nồng độ cồn, test nhanh ma túy âm tính.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, Luật sư Trần Đại Lâm – Công ty Luật TNHH ANVI khẳng định: Đây là vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật giao thông nghiêm trọng. Cụ thể, về quy tắc giao thông, vỉa hè là phần đường dành cho người đi bộ, xe ôtô chỉ được sử dụng tạm thời vỉa hè trong các trường hợp pháp luật cho phép.

Do đó, việc ôtô lao lên vỉa hè đâm vào người đang ở đó là dấu hiệu vi phạm quy tắc an toàn giao thông rất rõ, trừ khi người điều khiển chứng minh được tình huống bất khả kháng như sự cố kỹ thuật, bị phương tiện khác ép buộc, hoặc do tình huống khách quan khác.

Về nghĩa vụ sau tai nạn, Điều 80 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, người điều khiển phương tiện liên quan đến tai nạn phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn, báo tin cho cơ quan công an hoặc cơ sở y tế và phải có mặt tại hiện trường cho đến khi lực lượng chức năng đến. Trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, người gây tai nạn có thể rời hiện trường nhưng phải đến trình báo ngay cơ quan Công an, UBND nơi gần nhất.

Luật sư Trần Đại Lâm nêu căn cứ pháp lý liên quan vụ việc. (Ảnh NDCC).

"Nếu người lái xe rời khỏi hiện trường để tránh trách nhiệm và chỉ đến cơ quan Công an trình diện sau khi được vận động thì đó là tình tiết pháp lý bất lợi rất nặng", luật sư Lâm nói.

Về xử phạt hành chính, Luật sư Trần Đại Lâm cho biết, theo Điểm d, khoản 6, Điều 6 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ôtô đi trên vỉa hè, trừ trường hợp đi qua vỉa hè để vào nhà hoặc cơ quan, có thể bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Trường hợp gây tai nạn mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn hoặc không ở lại hiện trường, có thể bị phạt từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng (Khoản 8, Điều 6 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Nếu hành vi điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không đi đúng phần đường, làn đường hoặc vi phạm quy tắc an toàn khác mà gây tai nạn, mức phạt có thể lên tới 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng, kèm theo trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định (Khoản 10, Điều 6 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Lực lượng Công an khám nghiệm phương tiện gây tai nạn. (Ảnh CACC).

Tuy nhiên, khi xử lý vi phạm cơ quan chức năng sẽ định danh đúng từng hành vi độc lập đó là: Hành vi đi lên vỉa hè, hành vi gây tai nạn, hành vi rời khỏi hiện trường, hành vi không cứu giúp người bị nạn (nếu có).

Về trách nhiệm hình sự, theo quan điểm của Luật sư Trần Đại Lâm, hướng xem xét chính của cơ quan điều tra là Điều 260 của Bộ luật Hình sự 2015 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, người tham gia giao thông vi phạm quy định an toàn giao thông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chịu chế tài như bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm nếu gây hậu quả thuộc ngưỡng luật định, như làm chết người, gây thương tích cho một người từ 61% trở lên, gây thương tích cho hai người mà mỗi người từ 31% đến 60%, hoặc gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên.

Nếu đủ căn cứ xác định người lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn, thì đây là tình tiết định khung tăng nặng, có thể làm mức hình phạt chuyển sang khung phạt từ 3 năm đến 10 năm tù theo khoản 2, Điều 260 của Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên, muốn xử lý hình sự theo tình tiết này, cơ quan tố tụng phải chứng minh mục đích trốn tránh trách nhiệm hoặc việc cố ý không cứu giúp người bị nạn, chứ không chỉ suy diễn từ việc người điều khiển lái xe rời đi.

Việc kết luận đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay chưa còn phụ thuộc vào hồ sơ điều tra. Nếu tỷ lệ thương tích chưa đạt ngưỡng hình sự và không có thiệt hại tài sản đủ mức, vụ việc chủ yếu sẽ được xử lý theo hướng hành chính và bồi thường dân sự.

Ngược lại, nếu thương tích đạt ngưỡng luật định, hoặc có thêm tình tiết không có giấy phép lái xe, bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, thì trách nhiệm hình sự là hướng rất nghiêm trọng, Luật sư Lâm bày tỏ quan điểm.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.