Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng 600 tỷ đồng 'treo trên giấy' nửa thập kỷ

TPO - Sau 6 năm được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái suối khoáng nóng Thành Minh vẫn "treo trên giấy" vì chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất.
Chủ đầu tư dựng một số nhà gỗ, chòi cạnh suối khoáng và lắp đặt một số máy bơm, hệ thống đường ống dẫn nước từ suối lên các vị trí khác.
Phía trước lối vào dự án có khu đất rộng hàng nghìn m2 với 7 ngôi nhà sàn gỗ đã dựng sẵn, diện tích mỗi căn rộng khoảng 100m2. Bên dưới một số nhà sàn có nhiều vật liệu là đá ghép, tre luồng. Mặt nền bên trong nhà sàn được lát đá tự nhiên.
Theo ông Hiếu, khu vực xuất hiện các nhà sàn, hồ bơi được chủ đầu tư mua lại của người dân, không nằm trong tổng thể dự án được phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình dựng nhà, sửa sang hồ cá thành bể bơi, xã đã phát hiện có sai phạm và yêu cầu khắc phục. Hiện, doanh nghiệp này đang xin chuyển khu đất này sang đất sử dụng đa mục đích song chưa được chấp thuận.