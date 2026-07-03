Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng 600 tỷ đồng 'treo trên giấy' nửa thập kỷ

TPO - Sau 6 năm được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái suối khoáng nóng Thành Minh vẫn "treo trên giấy" vì chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất.