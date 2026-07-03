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Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng 600 tỷ đồng 'treo trên giấy' nửa thập kỷ

Phạm Trường

TPO - Sau 6 năm được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái suối khoáng nóng Thành Minh vẫn "treo trên giấy" vì chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất.

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Năm 2020, UBND tỉnh Thanh Hóa﻿ có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái suối khoáng nóng Thành Minh (ở xã Thành Vinh). Dự án do Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ (địa chỉ ở Hà Nội) làm chủ đầu tư, triển khai trên tổng diện tích 48,8ha và tổng mức đầu tư hơn 610 tỷ đồng.
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Mục tiêu đầu tư dịch vụ lưu trú ngắn; nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động; cung cấp dịch vụ suối khoáng nóng, khu tắm Onsen, khu Spa, Gym, khu thể thao giải trí... Tuy nhiên, 6 năm kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư, theo ghi nhận, một phần dự án đã được quây tôn song diện tích bên trong vẫn chỉ là những ngọn đồi trồng cây lâm nghiệp hoặc cây bụi, chờ xây dựng các hạng mục. Trong hình là phối cảnh tổng thể dự án.
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Khu vực bên trong dự án còn có một số nhà dân chưa hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng.
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Chủ đầu tư dựng một số nhà gỗ, chòi cạnh suối khoáng và lắp đặt một số máy bơm, hệ thống đường ống dẫn nước từ suối lên các vị trí khác.
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Hai căn nhà sàn trong khuôn viên dự án đang được dùng làm nơi ở, sinh hoạt của công nhân.
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Phía trước lối vào dự án có khu đất rộng hàng nghìn m2 với 7 ngôi nhà sàn gỗ đã dựng sẵn, diện tích mỗi căn rộng khoảng 100m2. Bên dưới một số nhà sàn có nhiều vật liệu là đá ghép, tre luồng. Mặt nền bên trong nhà sàn được lát đá tự nhiên.
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2 bể bơi lớn đang được lát, kè đá, đổ sỏi đá tự nhiên để cải tạo.
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Theo người dân địa phương, khu vực đất dựng nhà, làm bể bơi này được chủ đầu tư dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái suối khoáng nóng Thành Minh mua lại đất của các hộ dân liền kề. Doanh nghiệp sau đó mua nhà sàn gỗ từ nơi khác mang về dựng và cải tạo các bể bơi.
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Ông Bùi Thanh Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế xã Thành Vinh cho biết, dù đã chấp thuận chủ trương đầu tư 6 năm và điều chỉnh chủ trương đầu tư song đến nay doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thiện nghĩa vụ tài chính để thuê đất, triển khai dự án. “Các thủ tục của dự án chưa hoàn thiện nên dự án chưa đủ điều kiện khởi công xây dựng. Xã cũng đã báo cáo lên ngành chức năng để sớm có phương án tháo gỡ vướng mắc để dự án sớm triển khai”, ông Hiếu nói.
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Theo ông Hiếu, khu vực xuất hiện các nhà sàn, hồ bơi được chủ đầu tư mua lại của người dân, không nằm trong tổng thể dự án được phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình dựng nhà, sửa sang hồ cá thành bể bơi, xã đã phát hiện có sai phạm và yêu cầu khắc phục. Hiện, doanh nghiệp này đang xin chuyển khu đất này sang đất sử dụng đa mục đích song chưa được chấp thuận.
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Đại diện chủ đầu tư dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng﻿ sinh thái suối khoáng nóng Thành Minh cho biết, đơn vị đang hoàn thiện thủ tục để thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuê đất theo quy định để dự án sớm triển khai. Đại diện chủ đầu tư cũng xác nhận doanh nghiệp đang xin chuyển đổi khu đất phía bên ngoài dự án đang dựng các khu nhà sàn, xây bể bơi sang sử dụng đất đa mục đích.
Phạm Trường
#khu du lịch #suối khoáng #Thanh Hóa #dự án #đầu tư #chậm tiến độ #tỉnh Thanh Hóa

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