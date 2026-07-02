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Công nghiệp trở thành 'quán quân' trong tăng trưởng của Cao Bằng

Trọng Đảng

TPO - Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng vừa thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong 6 tháng đầu năm tỉnh Cao Bằng tăng 12,1%, trở thành lĩnh vực dẫn đầu.

Theo Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Cao Bằng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội, với một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2025. Dù vẫn đối mặt với không ít khó khăn, song các chỉ tiêu chủ yếu đều duy trì đà phục hồi, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng cả năm.

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Trụ sở làm việc HĐND - UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: VNN

Nổi bật trong cơ cấu kinh tế là lĩnh vực công nghiệp với mức tăng trưởng mạnh nhất. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước . Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 18,11%, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện cũng tăng 17,97%, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và việc đưa vào vận hành một số nhà máy thủy điện mới. Đây là những con số cho thấy sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu công nghiệp của địa phương.

Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 7.679,55 tỷ đồng, tăng 15,13% so với cùng kỳ năm 2025 . Một số ngành có mức tăng cao như kinh doanh vàng bạc, đá quý, xăng dầu và dịch vụ lưu trú, ăn uống. Điều này phản ánh sức mua của thị trường và nhu cầu tiêu dùng của người dân đang phục hồi rõ nét.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, tình hình đăng ký kinh doanh có nhiều điểm sáng. Từ đầu năm đến ngày 19/6/2026, toàn tỉnh có 116 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 377 tỷ đồng, tăng 56% về số doanh nghiệp và 60% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025 . Bên cạnh đó, có 43 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, cho thấy niềm tin của khu vực kinh tế tư nhân đang dần được phục hồi. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao (145 doanh nghiệp), phản ánh những khó khăn còn tồn tại.

Về lao động và việc làm, chỉ số sử dụng lao động trong doanh nghiệp công nghiệp tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước ghi nhận mức tăng cao hơn, phản ánh xu hướng dịch chuyển lao động sang khu vực kinh tế tư nhân.

Tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp thu hút đầu tư và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trọng Đảng
#Tỉnh Cao Bằng #Tăng trưởng kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng #6 tháng đầu năm #Sở VTTTDL Cao Bằng #Cục thống kê Cao Bằng

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