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Pháp luật

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Nam sinh bị bắt cóc online gọi điện về nhà ‘đòi’ chuyển 150 triệu đồng

Thanh Hà

TPO - Một nam sinh đại học ở Hà Nội bị các đối tượng lừa đảo "bắt cóc online", yêu cầu gọi về gia đình chuyển số tiền 150 triệu đồng.

Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) vừa kịp thời xác minh, giải cứu an toàn một nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”, chiếm đoạt 150 triệu đồng.

Trước đó, N.C.Q.M (SN 2003, sinh viên năm cuối Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội), gọi điện cho bố là N.C.C thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển số tiền 150 triệu đồng. Phát hiện sự việc, ông C. đã trình báo cơ quan Công an.

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Lực lượng Công an xác minh vụ việc và đưa nam sinh về gia đình.

Quá trình xác minh, Công an phường Phú Diễn xác định M. không bị khống chế trực tiếp mà bị các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”.

Theo đó, các đối tượng giả danh cơ quan tư pháp, đe dọa nạn nhân liên quan đến một vụ án, yêu cầu tự thuê phòng khách sạn, cắt đứt liên lạc với gia đình; đồng thời ép nạn nhân gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc nhằm tạo sức ép buộc người thân chuyển tiền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phú Diễn phối hợp các đơn vị chức năng và gia đình xác định anh M. đang ở Hải Phòng. Đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân trở về an toàn, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, không để các đối tượng chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan tư pháp để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tự cách ly hoặc cắt liên lạc với gia đình.

Khi gặp tình huống nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Thanh Hà
#Lừa đảo bắt cóc online #Chiếm đoạt tài sản qua mạng #Thủ đoạn giả danh cơ quan tư pháp #Phòng chống lừa đảo mạng #Vai trò của công an trong bảo vệ

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