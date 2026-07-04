Màn cản phá cú sút của Messi gây bão mạng

TPO - Màn trình diễn xuất thần của thủ môn Vozinha khi cản phá cú sút của Messi trong trận Argentina gặp Cape Verde đang gây bão trên mạng xã hội X.

Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu giữa Argentina và Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 tiếp tục là thủ môn Vozinha khi anh có màn cản phá xuất thần cú sút của siêu sao Messi.

Khi tỷ số trận đấu đang hòa, Vozinha đã xuất sắc cản phá cú sút Messi, góp phần giữ nguyên tỷ số và tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ Cape Verde. Sau đó, anh tiếp tục đẩy quả sút phạt nhanh của Messi, giúp Cape Verde thoát thua trong gang tấc.

Khoảnh khắc thủ thành Vozinha chặn đứng cú sút của Messi.

Hai đội hoà 1-1 trong 90 phút, sau đó phải đá thêm hai hiệp phụ. Chung cuộc, đại diện Nam Mỹ đã thể hiện đẳng cấp và giành chiến thắng 2-1 trước Cape Verde để bước tiếp vào vòng 1/8.

Mặc dù Cape Verde phải dừng chân ở World Cup 2026 nhưng màn trình diễn xuất sắc của Vozinha trong trận đấu, đặc biệt là màn cản phá cú sút của Messi đã gây bão mạng xã hội X.

“Vozinha là anh hùng dân tộc", “Vạn Lý Trường Thành mang tên Vozinha”, "Ở Nam Mỹ, Vozinha là người hùng, là thần tượng"... khán giả bình luận về Vozinha sau màn trình diễn xuất sắc của anh trước Messi.

Hiện các từ khóa "Cape Verde", "Vozinha vs Messi" đang dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội X. Nhiều người hâm mộ trên X thậm chí còn đùa rằng "cản phá Messi còn khó hơn ghi bàn", và Vozinha đã làm được điều đó nhiều lần trong một trận đấu.

Sau trận đấu giữa Cape Verde và Argentina, lượng theo dõi trang cá nhân của Vozinha trên Instagram cũng tiếp tục tăng chóng mặt, chuẩn bị cán mốc 20 triệu lượt theo dõi. Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu ở World Cup 2026, trang cá nhân Instagram của Vozinha chỉ có khoảng 50.000 theo dõi.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Messi đã chủ động bắt tay rồi ôm Vozinha để thể hiện sự tôn trọng dành cho đối thủ. Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, Vozinha tiết lộ Messi là người chủ động tiến đến trò chuyện ngay sau khi tiếng còi vang lên. "Anh ấy ôm tôi và nói: 'Làm tốt lắm. Bạn là một thủ môn rất giỏi. Người dân của bạn nên tự hào về bạn'", Vozinha chia sẻ.

Theo thủ thành 40 tuổi, anh đã cảm ơn Messi, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà vô địch thế giới. Sau đó, Vozinha xin đổi áo đấu và nhận được cái gật đầu từ siêu sao người Argentina.

Kết thúc trận đấu, dù không thể tạo nên địa chấn, nhưng Vozinha và đội bóng châu Phi vẫn khiến người hâm mộ toàn cầu ngả mũ thán phục trước tinh thần thi đấu kiên cường.

Trong suốt hành trình của Cape Verde tại World Cup 2026, Vozinha nhiều lần được gọi là người hùng. Trước đó, anh từng gây tiếng vang khi giúp đội nhà cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 trong trận ra quân bằng hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Chính những màn trình diễn đó đã biến Vozinha trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của đội bóng nhỏ bé đến từ châu Phi.

Trước giải đấu, rất ít chuyên gia tin rằng Cape Verde có thể vượt qua vòng bảng. Thế nhưng Cape Verde đã khiến cả thế giới bất ngờ khi liên tiếp cầm hòa những đối thủ mạnh để giành vé vào vòng knock-out.

Trong hành trình đó, Vozinha chính là gương mặt đại diện cho tinh thần không bỏ cuộc. Trước trận gặp Argentina, anh từng kêu gọi người dân Cape Verde đoàn kết và cùng nuôi dưỡng giấc mơ lớn tại World Cup.

Có thể nói World Cup 2026 đã đưa sự nghiệp của Vozinha sang một chương hoàn toàn khác. Cape Verde đã dừng bước trước Argentina, nhưng câu chuyện của Vozinha chắc chắn sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau World Cup 2026.