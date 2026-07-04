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Thể thao

World Cup 2026 lập kỷ lục độc lạ: Giải đấu có nhiều pha phản lưới nhất lịch sử

Đặng Lai

TPO - World Cup 2026 đã chính thức phá vỡ một kỷ lục khá độc lạ. VCK năm nay vừa ghi nhận bàn phản lưới thứ 13, chính thức trở thành kỳ World Cup xuất hiện nhiều pha “đốt đền” nhất lịch sử.

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Hôm 26/6, Skhiri của Tunisia trở thành cầu thủ thứ 12 đưa bóng về lưới nhà sau khi anh chạm bóng từ đường căng ngang của Hà Lan làm tung mành lưới. Con số 12 bằng với cả kỳ World Cup 2018.

Và đến loạt trận sáng 4/7, kỷ lục về số pha phản lưới tại một VCK World Cup chính thức bị phá vỡ bởi tình huống tai nạn của Mohamed Hany khi anh ghi bàn "giúp" Australia. Thậm chí đây đã là lần thứ 2 Hany phản lưới nhà tại World Cup 2026.

Brennan Klein, giám đốc nhóm nghiên cứu thể thao NetSI Sport, phân tích: "Mọi người có thể nghĩ phần lớn các pha phản lưới thường bị gán cho sự thiếu may mắn. Nhưng phân tích dữ liệu lại chỉ ra một nguyên nhân sâu xa hơn về mặt chiến thuật.

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Các thủ môn bất lực khi đồng đội đưa bóng về lưới nhà

Tại giải đấu năm nay, đã có tới 6 bàn phản lưới nhà xuất phát từ các đường tạt bóng đặt cầu thủ đối phương vào thế đưa bóng về lưới nhà, trong khi tại năm 2018 con số này là bằng 0. Điều đáng ngạc nhiên là tổng số các quả tạt trong các trận đấu năm nay không hề tăng so với trước đây, nhưng tỷ lệ dẫn đến những pha "đốt đền" lại cao đột biến.

Trận đấu giữa Ai Cập và Bỉ ngày 15/6 là ví dụ điển hình. Khi Ai Cập đang nỗ lực bảo vệ cách biệt 1-0, đội tuyển Bỉ thực hiện một quả tạt ngang cực kỳ khó chịu vào vòng cấm. Trong nỗ lực ngăn cản tiền đạo Romelu Lukaku ghi bàn, hậu vệ Mohamed Hany của Ai Cập đã vô tình để bóng đập chân bay thẳng vào lưới nhà. Bàn thua này đã đem về 1 điểm cho Bỉ. Các pha đưa bóng về lưới nhà của cầu thủ Australia, Paraguay hay Tunisia cũng chung kịch bản.

Mỹ là đội tuyển hưởng lợi nhiều nhất từ phản lưới khi có 2 lần họ được đối thủ ghi bàn hộ. Chuyên gia Klein khẳng định đây là thành quả của phong cách chiến thuật chứ không phải do may mắn.

Ở trận gặp Australia, tiền đạo Folarin Balogun đi bóng tốc độ bên cánh trái, cắt chéo vào trong và căng ngang dọn cỗ cho Ricardo Pepi. Trong nỗ lực phải lao vào cắt đường chuyền để cứu nguy, hậu vệ Cameron Burgess đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà. Bàn phản lưới của cầu thủ Paraguay cũng diễn ra y hệt, thậm chí cùng từ cánh trái.

Theo thống kê, các đại diện từ khu vực nói tiếng Arab phản lưới nhiều nhất khi có tới 6/13 bàn đến từ các quốc gia như Jordan, Ai Cập, Qatar, Tunisia… Chi tiết này càng cho thấy những bàn phản lưới nhà tại World Cup 2026 không còn là "tai nạn" xui xẻo trên sân cỏ.

Dưới góc nhìn dữ liệu, chúng phản ánh sự khốc liệt của bóng đá hiện đại, nơi tốc độ tấn công và những pha chuyển đổi trạng thái đang gia tăng áp lực lên hàng phòng ngự. Mà với lối chơi đó, phần lớn các đội tuyển đến từ khu vực Arab dường như đang không theo kịp.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #phản lưới #bóng đá #kỷ lục #chiến thuật #bóng đá thế giới #tin tức World Cup #WC 2026 #tin World Cup

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