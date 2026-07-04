'Cuộc cách mạng' trên chấm 11m ở World Cup 2026

TPO - Những thất bại của Đức, Hà Lan hay thành công của Bỉ tại World Cup 2026 cho thấy loạt sút luân lưu đang trở thành một phần chiến lược của bóng đá hiện đại. Tâm lý, dữ liệu và các bài tập chuyên biệt giờ đóng vai trò quyết định trên chấm 11m.

Ronaldo của Bồ Đào Nha ghi bàn vào lưới Croatia từ chấm phạt đền vòng 1/32 ngày 2/7.

Sút luân lưu luôn là thử thách khắc nghiệt nhất của bóng đá. Đó là quãng đường ngắn từ giữa sân tới chấm 11m nhưng đủ để một cầu thủ phải gánh trên vai kỳ vọng của cả đất nước. Điều thay đổi ở World Cup 2026 không phải áp lực, mà là cách các đội tuyển đối diện với nó.

Đức và Hà Lan đã phải trả giá khi lần lượt bị Paraguay và Morocco loại sau những loạt sút cân não ở vòng 1/32. Trái lại, đội trưởng tuyển Bỉ Youri Tielemans trở thành biểu tượng của sự chuẩn bị khi lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ hiệp phụ, góp phần hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục trước Senegal.

Theo giáo sư Geir Jordet, chuyên gia tâm lý thể thao của Trường Khoa học Thể thao Na Uy và tác giả cuốn Pressure (Áp lực), đã đến lúc phải xóa bỏ suy nghĩ rằng sút luân lưu chỉ là "trò may rủi".

"Nếu không chuẩn bị cho loạt sút luân lưu ở World Cup thì đó là điều rất kỳ lạ. Gần như mọi hành trình thành công tại giải đấu này đều có thể phải đi qua thử thách ấy", ông Jordet chia sẻ.

Ông cho rằng phía sau mỗi cú sút hỏng không chỉ là thất bại của một cá nhân, mà còn là trách nhiệm của ban huấn luyện, liên đoàn và cả hệ thống bóng đá nếu không trang bị đầy đủ cho cầu thủ khả năng đối mặt với áp lực.

Từ 'trò may rủi' đến khoa học tâm lý



Trong cuốn Pressure (Áp lực), Jordet phân tích toàn bộ 718 cú sút luân lưu tại World Cup, EURO và Champions League từ năm 1970 đến 2023. Kết quả cho thấy hơn một nửa số cầu thủ đá hỏng (53%) đều có chung những phản ứng như gục đầu, ôm mặt, tránh nhìn đồng đội hoặc thu mình lại sau thất bại.

Đội tuyển Anh là ví dụ điển hình. Sau khi thua tới sáu trong bảy loạt sút luân lưu tại các giải đấu lớn trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Thay vì chấp nhận "định mệnh", họ xây dựng các chương trình nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý, kỹ thuật và hành vi trong loạt sút 11 m.

Đức bị loại khỏi World Cup 2016 sau khi thua luân lưu trước Paraguay.

Đến nay, dưới thời HLV Thomas Tuchel, chương trình đó vẫn được duy trì. "FA đã xây dựng một hệ thống rất chi tiết và chúng tôi tuân thủ đầy đủ. Đá luân lưu là một phần rất đặc thù của bóng đá hiện đại, đặc biệt ở các trận knock-out", ông khẳng định.

HLV tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente cũng chia sẻ quan điểm tương tự: "Penalty không phải chuyện ngẫu nhiên. Cũng như chúng tôi có chuyên gia đá phạt trực tiếp hay đá phạt góc, đội tuyển cũng có những chuyên gia sút phạt đền. Không phải ai cũng phù hợp với nhiệm vụ đó".

Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, yếu tố tâm lý đóng vai trò quyết định bởi có cầu thủ càng áp lực càng chơi hay, nhưng cũng có người không thể vượt qua sức ép.

Bí quyết thắng luân lưu



Một trong những hướng nghiên cứu nổi bật của ông Jordet là phân tích hành vi cầu thủ trước khi sút. Ông đặc biệt chú ý tới bước đi từ giữa sân, nét mặt, ánh mắt và phản ứng ngay sau tiếng còi của trọng tài.

"Biểu cảm trên gương mặt phản ánh mức độ lo lắng. Điều quan trọng hơn là cầu thủ kiểm soát cảm xúc đó như thế nào", ông Jordet giải thích.

Theo ông, nhiều cầu thủ vô thức muốn kết thúc thật nhanh để giải thoát bản thân khỏi áp lực.

"Khoảnh khắc trọng tài thổi còi giống như phát súng xuất phát ở môn điền kinh. Nếu cầu thủ lập tức lao tới sút ngay, đó thường không phải dấu hiệu tích cực, bởi họ đang phản ứng theo cảm xúc nhiều hơn là tập trung vào nhiệm vụ", ông nói.

Tiền vệ Youri Tielemans của Bỉ thực hiện thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng 3-2 trước Senegal ở vòng 1/32 ngày 1/7.

Dù vậy vẫn có những ngoại lệ. Kylian Mbappe là một trong những cầu thủ thực hiện penalty nhanh nhất thế giới nhưng vẫn đạt hiệu quả rất cao, bởi tốc độ vốn là đặc điểm xuyên suốt trong phong cách thi đấu của anh.

Với Tielemans, người chỉ lấy đà vài bước ngắn trước khi đánh bại thủ môn Senegal, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị. "Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều trong những ngày qua. Đến thời điểm quyết định, điều duy nhất cần làm là tin vào bản thân", đội trưởng tuyển Bỉ chia sẻ.

Thủ môn cũng bước vào 'cuộc cách mạng'

Không chỉ các cầu thủ sút phạt, các thủ môn cũng thay đổi mạnh mẽ. Theo ông Jordet, họ không còn chỉ dựa vào phán đoán mà được hỗ trợ bởi dữ liệu, phân tích xu hướng đối phương và các kỹ thuật đánh lừa hiện đại.

Thủ thành Yassine Bounou (Bono) của Morocco được xem là hình mẫu tiêu biểu. "Anh ấy đã biến việc đánh lừa cầu thủ sút phạt thành một nghệ thuật", Jordet nhận xét.

Trong loạt luân lưu loại Hà Lan, Bono cản phá một cú sút, trong khi hai cầu thủ Hà Lan khác đưa bóng ra ngoài. Theo Jordet, bí quyết nằm ở những động tác giả cực kỳ tinh vi.

"Bono thực hiện cú đánh lừa kép. Anh ấy di chuyển đúng thời điểm khiến cầu thủ tin rằng mình sẽ đổ sang trái, nhưng cuối cùng lại lao sang phải".

Thủ môn Yassine Bounou của Morocco cản phá thành công quả sút luân lưu của Crysencio Summerville bên phía Hà Lan tại vòng 1/32 ngày 29/6.

Ngay cả HLV Carlo Ancelotti của Brazil cũng dành nhiều thời gian mô phỏng hoàn chỉnh một loạt sút luân lưu trong các buổi tập. Cầu thủ phải đứng chờ ở giữa sân, lần lượt đi tới chấm 11 m, thực hiện đầy đủ nghi thức như thi đấu thật để ban huấn luyện quan sát ngôn ngữ cơ thể và khả năng chịu áp lực của từng người.

Dẫu vậy, ông Jordet cho rằng bóng đá vẫn luôn tồn tại những yếu tố không thể kiểm soát.

Dữ liệu, khoa học, tâm lý và hàng trăm giờ tập luyện có thể giúp tăng cơ hội chiến thắng, nhưng ở đâu đó tại World Cup 2026, sẽ vẫn có một cầu thủ trẻ mà cả sự nghiệp có thể được nhớ đến chỉ bởi một cú sút từ khoảng cách 11 mét. Đó cũng là lý do khiến loạt sút luân lưu vẫn là màn đấu trí khắc nghiệt và ám ảnh nhất của bóng đá hiện đại.