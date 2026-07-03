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Thể thao

Nagelsmann rời ghế HLV trưởng đội tuyển Đức

Nguyễn Khánh

TPO - Chỉ 4 ngày sau thất bại gây sốc của đội tuyển Đức tại World Cup 2026, Julian Nagelsmann đã chính thức rời cương vị HLV trưởng, khép lại gần 3 năm dẫn dắt “Cỗ xe tăng” và mở ra cuộc tìm kiếm thuyền trưởng mới cho đội bóng giàu truyền thống bậc nhất thế giới.

Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) và Julian Nagelsmann đã đi đến quyết định chấm dứt hợp tác sau khi đội tuyển Đức bị Paraguay loại ở vòng 1/16 World Cup 2026. Nhà cầm quân 38 tuổi rời vị trí chỉ vài ngày sau khi đội bóng 4 lần vô địch thế giới phải dừng bước sớm tại giải đấu tổ chức ở Bắc Mỹ.

Trước Paraguay, Đức hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu trước khi thua 3-4 trên chấm luân lưu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Đức thất bại ở một loạt sút luân lưu tại World Cup, sau khi từng thắng cả 4 lần trước đó.

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HLV Nagelsmann đã phải ra đi dù hợp đồng với DFB còn thời hạn tới mùa hè 2028.

Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng của bóng đá Đức ở đấu trường lớn nhất hành tinh. Đây là kỳ World Cup thứ ba liên tiếp họ không thể vượt qua vòng đấu đầu tiên của giai đoạn loại trực tiếp. Trước đó, Đức đã bị loại ngay từ vòng bảng ở các kỳ World Cup 2018 và 2022.

Ngay sau trận thua Paraguay, Nagelsmann khẳng định ông không có ý định từ chức. Nhà cầm quân sinh năm 1987 cho biết sẵn sàng tiếp tục công việc nếu nhận được sự tin tưởng từ DFB, đồng thời thừa nhận tương lai của mình phụ thuộc vào quyết định của liên đoàn. “Nếu DFB muốn tôi tiếp tục, tôi sẽ tiếp tục. Nhưng tôi hiểu bóng đá vận hành như thế nào”, Nagelsmann phát biểu sau trận đấu.

Tuy nhiên, những cuộc thảo luận giữa Nagelsmann và ban lãnh đạo DFB trong những ngày qua đã dẫn tới quyết định chia tay. Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf trước đó cho biết cơ quan này cần đánh giá toàn diện nguyên nhân khiến đội tuyển không thể thể hiện đúng năng lực cũng như không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Nagelsmann được bổ nhiệm vào tháng 9/2023 thay thế Hansi Flick, chỉ ít tháng sau khi bị Bayern Munich sa thải. Ông từng mang lại những tín hiệu tích cực khi giúp Đức vào tới tứ kết EURO 2024 trên sân nhà, nơi họ chỉ chịu thua nhà vô địch Tây Ban Nha sau hiệp phụ.

Những màn trình diễn đó giúp Nagelsmann được DFB gia hạn hợp đồng vào tháng 1/2025, với thời hạn kéo dài đến hết EURO 2028. Tuy nhiên, thất bại tại World Cup 2026 đã khiến kế hoạch này kết thúc sớm hơn dự kiến.

Trong thời gian chờ DFB công bố người kế nhiệm chính thức, cái tên Jurgen Klopp đang nổi lên như ứng viên hàng đầu. Theo Sky Germany, cựu HLV trưởng Liverpool sẵn sàng tiếp quản đội tuyển Đức nếu nhận được lời đề nghị.

Klopp hiện giữ vai trò phụ trách bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull, song một số nguồn tin tiết lộ có điều khoản đặc biệt cho phép ông rời vị trí để dẫn dắt đội tuyển Đức.

Nguyễn Khánh
The Athletic
#Nagelsmann #đội tuyển Đức #World Cup 2026 #HLV trưởng #bóng đá Đức #tuyển Đức #thất bại World Cup

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