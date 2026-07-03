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Chuyên gia Việt: Lionel Messi đưa Argentina vượt Cape Verde

Vĩnh Xuân

TPO - Argentina với phong độ chói sáng của Lionel Messi được dự báo sẽ đánh bại Cape Verde trong cuộc đối đầu ở vòng 1/16 World Cup 2026.

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Argentina đang bay trên đôi cánh của Messi

Cape Verde đang viết nên câu chuyện cổ tích kỳ lạ ở World Cup 2026. Đội bóng "bé hạt tiêu" giành quyền qua vòng đấu bảng chỉ với 3 trận hoà tại bảng H. Tuy nhiên, hành trình của thủ môn Vozinha và các đồng đội được dự báo sẽ dừng lại trước đương kim vô địch Argentina.

"Đẳng cấp đôi bên quá chênh lệch để có thể nghĩ đến một bất ngờ. Argentina đang thể hiện phong độ ổn định sẽ không cho Cape Verde nhiều cơ hội. Messi đang chơi rất hay và mỗi khi cậu ấy đạt phong độ cao, Argentina rất khó đánh bại"-HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc đánh giá.

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Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Argentina sở hữu đội hình giá trị cao hơn nhiều lần so với Cape. Nhà đương kim vô địch đã trải qua 10 trận thắng liên tiếp và đang rất tự tin, đặc biệt khi đối thủ chỉ là đội bóng ít kinh nghiệm, tên tuổi như Cape Verde. Ông Phúc dự đoán Argentina sẽ giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn.

Chung nhận định Argentina sẽ thắng, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng dù vậy cho biết, Argentina không thể chủ quan bởi Cape Verde khi cần có thể chơi phòng ngự rất chắc chắn. Họ từng khiến Tây Ban Nha phải bất lực trong nỗ lực ghi bàn.

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"Tôi cho rằng Messi sẽ là sự khác biệt với phong độ đang rất ổn định. Argentina có thể gặp khó khăn nếu Cape Verde cho người kèm chặt Messi. Argentina sẽ áp đảo về thế trận, nhưng cần có bàn thắng sớm nếu không muốn bị Cape Verde gây mệt mỏi vì lối chơi tử thủ"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Vĩnh Xuân
#World Cup vòng 32 #Argentina #Lionel Messi #Cape Verde

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