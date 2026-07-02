Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia Việt: Bồ Đào Nha có thể thắng Croatia, nhưng sẽ mướt mồ hôi

Vĩnh Xuân

TPO - BLV Vũ Quang Huy nhận định Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo có thể vượt qua Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026, nhưng đây sẽ là chiến thắng không hề dễ dàng.

anh-chup-man-hinh-2026-07-02-luc-064104.png
Ronaldo vẫn là niềm hy vọng của Bồ Đào Nha dù đã qua tuổi 41

"Đây là trận đấu rất hấp dẫn, cả hai đều sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có thể tạo đột biến. Bồ Đào Nha dĩ nhiên được đánh giá cao hơn nhờ những ngôi sao như Ronaldo, Bruno Fernandes hay Vitinha...Nhưng theo tôi Croatia giàu kinh nghiệm nếu biết kết hợp thêm sức trẻ sẽ trở nên rất "khó nhằn" với Bồ Đào Nha"-BLV Vũ Quang Huy nhận định.

Theo BLV Vũ Quang Huy, dù sở hữu nền tảng của một đội bóng lớn nhưng ở vòng bảng, màn trình diễn của Bồ Đào Nha không thực sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Roberto Martinez bị CHDC Congo cầm hòa lượt ra quân, sau đó lấy lại hình ảnh bằng chiến thắng đậm trước Uzbekistan, trước khi hòa Colombia ở lượt cuối.

anh-chup-man-hinh-2026-07-02-luc-064128.png

BLV Vũ Quang Huy cho rằng, Ronaldo không còn ở đỉnh cao nhưng anh sẽ vẫn là điểm đến của các đường chuyền trên hàng tấn công Bồ Đào Nha. Croatia sẽ phải khoá chặt Ronaldo đồng thời hạn chế khả năng cơ động của Bruno Fernandes. Đây là 2 mũi nhọn chính của Bồ Đào Nha.

Rủi ro với Croatia sẽ tăng nếu rơi vào cuộc đua thể lực với đối phương. Gánh nặng có thể dồn lên vai Luka Modric, cầu thủ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm bậc nhất của Croatia.

anh-chup-man-hinh-2026-07-02-luc-064215.png

"Bồ Đào Nha chưa gặp thử thách nào thực sự lớn và họ cần chứng minh được bản lĩnh của mình trước đội bóng giàu kinh nghiệm như Croatia. Thế trận sẽ khá cân bằng giữa đôi bên. Tôi dự đoán Bồ Đào Nha có thể thắng 1-0"-BLV Vũ Quang Huy cho biết.

Vĩnh Xuân
#World Cup vòng 32 #Bồ Đào Nha #Ronaldo #Croatia #Luka Modric

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe