Chuyên gia Việt: Bồ Đào Nha có thể thắng Croatia, nhưng sẽ mướt mồ hôi

TPO - BLV Vũ Quang Huy nhận định Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo có thể vượt qua Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026, nhưng đây sẽ là chiến thắng không hề dễ dàng.

Ronaldo vẫn là niềm hy vọng của Bồ Đào Nha dù đã qua tuổi 41

"Đây là trận đấu rất hấp dẫn, cả hai đều sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có thể tạo đột biến. Bồ Đào Nha dĩ nhiên được đánh giá cao hơn nhờ những ngôi sao như Ronaldo, Bruno Fernandes hay Vitinha...Nhưng theo tôi Croatia giàu kinh nghiệm nếu biết kết hợp thêm sức trẻ sẽ trở nên rất "khó nhằn" với Bồ Đào Nha"-BLV Vũ Quang Huy nhận định.

Theo BLV Vũ Quang Huy, dù sở hữu nền tảng của một đội bóng lớn nhưng ở vòng bảng, màn trình diễn của Bồ Đào Nha không thực sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Roberto Martinez bị CHDC Congo cầm hòa lượt ra quân, sau đó lấy lại hình ảnh bằng chiến thắng đậm trước Uzbekistan, trước khi hòa Colombia ở lượt cuối.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng, Ronaldo không còn ở đỉnh cao nhưng anh sẽ vẫn là điểm đến của các đường chuyền trên hàng tấn công Bồ Đào Nha. Croatia sẽ phải khoá chặt Ronaldo đồng thời hạn chế khả năng cơ động của Bruno Fernandes. Đây là 2 mũi nhọn chính của Bồ Đào Nha.

Rủi ro với Croatia sẽ tăng nếu rơi vào cuộc đua thể lực với đối phương. Gánh nặng có thể dồn lên vai Luka Modric, cầu thủ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm bậc nhất của Croatia.

"Bồ Đào Nha chưa gặp thử thách nào thực sự lớn và họ cần chứng minh được bản lĩnh của mình trước đội bóng giàu kinh nghiệm như Croatia. Thế trận sẽ khá cân bằng giữa đôi bên. Tôi dự đoán Bồ Đào Nha có thể thắng 1-0"-BLV Vũ Quang Huy cho biết.