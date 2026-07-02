Người hùng Tielemans nói điều đặc biệt sau cú đúp đưa Bỉ vào vòng 1/8 World Cup

TPO - Đội trưởng Youri Tielemans thừa nhận tuyển Bỉ đã trải qua một trong những trận đấu cảm xúc nhất World Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại Senegal 3-2. Tiền vệ Aston Villa lập cú đúp, trong đó có quả phạt đền ở phút 125, để đưa Quỷ đỏ giành vé vào vòng 1/8.

Tielemans đã trải qua ngày thi đấu đầy cảm xúc tại Seattle. Bên cạnh niềm vui với hai bàn thắng quyết định, tiền vệ 29 tuổi còn trải qua những phút giây căng thẳng khi xảy ra tranh cãi với người đồng đội Leandro Trossard trong hiệp hai, thời điểm tuyển Bỉ vẫn bế tắc và bị Senegal dẫn trước 2-0.

Phải đến những phút cuối thời gian thi đấu chính thức, Quỷ đỏ mới tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục. Romelu Lukaku rút ngắn tỷ số trước khi Tielemans ghi bàn gỡ hòa chỉ trong 3 phút, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Đến phút 125, sau khi bị Lamine Camara phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài thay đổi quyết định nhờ tham khảo VAR, Tielemans thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển Bỉ. Đây cũng là bàn thắng muộn nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

"Được góp mặt trong màn lội ngược dòng này là một khoảnh khắc rất đáng tự hào, đặc biệt khi tôi là người ghi hai bàn thắng cuối cùng. Tôi thực sự tự hào và hạnh phúc vì đã giúp đội bóng vượt qua thử thách", Tielemans chia sẻ sau trận.

Trước đó, tuyển Bỉ đã trải qua những khoảng thời gian căng thẳng với cuộc khẩu chiến giữa Tielemans và Trossard. Sau một tình huống phối hợp không thành công, đội trưởng tuyển Bỉ liên tục phản ứng gay gắt với người đồng đội mang áo số 10.

Khoảng nghỉ uống nước đã giúp cả hai lấy lại bình tĩnh. Điều đáng chú ý là chính Tielemans và Trossard sau đó phối hợp tạo nên bàn gỡ hòa ở phút 89, mở ra cuộc lội ngược dòng khó tin của đội bóng châu Âu.

Chiến thắng trước Senegal cũng giúp tuyển Bỉ tiếp tục đóng quân tại Seattle thêm năm ngày để chuẩn bị cho vòng 1/8, nơi họ sẽ gặp chủ nhà Mỹ.

Theo Tielemans, việc không phải di chuyển sang địa điểm thi đấu khác sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho đội bóng: "Chúng tôi rất vui vì sẽ tiếp tục ở lại đây. Điều đó giúp cả đội tránh được việc phải di chuyển quá nhiều ở một giải đấu kéo dài như World Cup. Đó có thể là yếu tố tạo nên sự khác biệt".