VAR, phạt đền phút 125 và màn ngược dòng tranh cãi đưa Bỉ vào vòng 1/8 World Cup

TPO - Từ bờ vực bị loại, tuyển Bỉ chỉ mất đúng 159 giây để san bằng cách biệt hai bàn trước Senegal rồi kết liễu đối thủ bằng quả phạt đền ở phút 125. Một trận đấu giàu cảm xúc nhưng cũng để lại tranh cãi lớn nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Tielemans ăn mừng bàn thắng vào lưới Senegal.

Ngay cả với một World Cup 2026 vốn đã đầy những kịch bản khó tin, cuộc đối đầu giữa Bỉ và Senegal vẫn khiến tất cả phải sững sờ.

Bị Senegal dẫn trước 0-2 cho tới phút 86, tuyển Bỉ tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại khi ghi liền ba bàn để thắng 3-2 sau hiệp phụ.

Hai pha lập công của Romelu Lukaku và Youri Tielemans trong vòng 3 phút đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, trước khi chính Tielemans lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 125, bàn thắng muộn nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Đó là chiến thắng của bản lĩnh và niềm tin với "Quỷ đỏ", nhưng cũng là bi kịch với Senegal, đội bóng đã ở rất gần tấm vé đi tiếp sau các pha lập công của Habib Diarra và Ismaila Sarr.

Quả phạt đền gây tranh cãi

Điểm nóng lớn nhất của trận đấu đến ở những phút cuối hiệp phụ. Trong nỗ lực cản phá một đường căng ngang sệt vào vòng cấm, Lamine Camara lao vào xoạc bóng. Điều khiến tổ VAR phải vào cuộc là liệu tiền vệ Senegal có chạm vào chân trái của Youri Tielemans trong pha tranh chấp hay không.

Ban đầu, trọng tài Said Martinez cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, khi bóng đã đi hết đường biên ngang, VAR lập tức đề nghị xem lại tình huống.

Ngay từ lúc trọng tài tiến ra màn hình, Tielemans đã bước tới khu vực chấm 11 m như thể biết trước quyết định sẽ được thay đổi. Sau nhiều góc quay và vài phút cân nhắc, trọng tài Martinez xác định Camara phạm lỗi và cho Bỉ hưởng phạt đền.

Quyết định này lập tức thổi bùng sự phẫn nộ từ phía Senegal. Các cầu thủ áo xanh vây quanh trọng tài trong sự phản đối dữ dội, còn bầu không khí trên sân Lumen Field trở nên cực kỳ căng thẳng.

Mọi chuyện càng kéo dài khi trung vệ Pathe Ciss nằm sân ngay khu vực chấm phạt đền sau pha va chạm với Diego Moreira, khiến khoảng thời gian từ lúc VAR xác định có lỗi đến khi quả phạt đền được thực hiện kéo dài hơn 7 phút.

Ban đầu, Romelu Lukaku cầm bóng khiến nhiều người tin rằng anh sẽ là người đá phạt đền. Nhưng đó chỉ là động tác đánh lạc hướng. Tiền đạo đang khoác áo Napoli sau đó trao bóng cho Tielemans.

Dưới sức ép khổng lồ của thời khắc quyết định, đội trưởng tuyển Bỉ tung cú sút cực mạnh vào góc cao bên phải khung thành, không cho thủ môn Mory Diaw bất kỳ cơ hội nào cản phá.

Bỉ trở về từ 'cõi chết'

Nếu nhìn đồng hồ ở phút 86, rất ít người còn tin Bỉ có thể đi tiếp. Senegal dẫn 2-0 và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Khán đài của các CĐV châu Phi đã bắt đầu mở hội, trong khi những tiếng nói về sự kết thúc của "thế hệ vàng" Bỉ cũng dần xuất hiện.

Kevin De Bruyne và Jeremy Doku đều đã bị rút khỏi sân từ phút 55 với vẻ mặt thất vọng. Quyết định thay người của HLV Rudi Garcia khi ấy giống như những canh bạc cuối cùng.

Nhưng chỉ trong ít phút, tất cả thay đổi. Lukaku, vào sân từ đầu hiệp hai, rút ngắn tỷ số sau đường căng ngang của Thomas Meunier. Ban đầu, đó chỉ giống như bàn thắng danh dự.

Tuy nhiên, Senegal bất ngờ đánh mất sự bình tĩnh. Các cầu thủ liên tục phàn nàn về quả bóng thi đấu trước khi ban tổ chức phải thay bóng mới, đồng thời không còn giữ được sự tập trung.

Sai lầm của thủ môn Mory Diaw khi băng ra nhưng không thể chạm tới bóng ở quả tạt của Leandro Trossard mở ra cơ hội để Tielemans đánh đầu san bằng tỷ số 2-2.

Lukaku ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Dù bị Bỉ gỡ hòa theo kịch bản khó tin ở cuối thời gian thi đấu chính thức, Senegal vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn trong hiệp phụ.

Đại diện châu Phi liên tục khoét vào khoảng trống phía sau hàng thủ Bỉ bằng những pha phản công tốc độ, nhưng sự thiếu sắc bén ở những tình huống dứt điểm khiến họ không thể kết liễu đối thủ.

Những cơ hội lần lượt trôi qua, và Senegal phải trả giá theo cách nghiệt ngã nhất.

Khi tất cả đều nghĩ trận đấu sẽ được định đoạt bằng loạt luân lưu, VAR bất ngờ trở thành tâm điểm. Quả phạt đền ở phút bù giờ cuối hiệp phụ giúp Tielemans ấn định chiến thắng 3-2, khép lại màn ngược dòng không tưởng của "Quỷ đỏ".

Một trận đấu sẽ còn được nhắc đến rất lâu

Chiến thắng này gợi nhớ màn lội ngược dòng kinh điển của Bỉ trước Nhật Bản tại vòng 16 đội World Cup 2018, khi họ cũng từ chỗ bị dẫn 0-2 để thắng 3-2.

Nhưng lần này, kịch bản còn kịch tính hơn.

Đây là lần đầu tiên tại World Cup 2026 có một đội bóng lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước hai bàn thắng. Đồng thời, pha lập công ở phút 125 của Tielemans cũng đi vào lịch sử với tư cách bàn thắng muộn nhất từng được ghi ở các vòng chung kết World Cup.

Với Bỉ, đó là màn thoát hiểm ngoạn mục, là minh chứng cho bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của một đội bóng từng nhiều lần tạo nên những cuộc ngược dòng đáng nhớ trên sân khấu lớn.

Còn với Senegal, đây sẽ là thất bại khó có thể nguôi ngoai. Họ chỉ còn cách chiến thắng vài phút, nhưng cuối cùng lại gục ngã sau một quyết định VAR sẽ còn gây tranh luận rất lâu sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Tuyển Mỹ lo lắng khi chạm trán Bỉ?

Cách Seattle khoảng 1.300 km về phía nam dọc bờ Tây nước Mỹ, các cầu thủ và ban huấn luyện tuyển Mỹ vẫn dõi theo những phút cuối đầy kịch tính của trận Bỉ - Senegal trong lúc chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 trên sân Levi's Stadium.

Lý do rất rõ ràng: nếu vượt qua Bosnia, đội tuyển Mỹ sẽ chạm trán Bỉ ở vòng 16 đội.

Trên lý thuyết, màn ngược dòng ngoạn mục của "Quỷ đỏ" là lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn dành cho đội chủ nhà. Hồi tháng 3, thầy trò HLV Mauricio Pochettino từng thua đậm 2-5 trước Bỉ trong trận giao hữu tại Atlanta. Khi đó, hàng thủ Mỹ nhiều lần bị xuyên phá bởi chính sức mạnh tấn công đã giúp Bỉ lật ngược thế cờ trước Senegal tại World Cup.

Đánh bại Bosnia, tuyển Mỹ nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với thử thách tương tự trên sân Lumen Field. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội có lẽ không lớn như tỷ số của trận giao hữu hồi tháng 3 phản ánh.

Ở cuộc đối đầu đó, tuyển Mỹ từng chơi sòng phẳng với Bỉ trong hiệp một, tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Điều còn thiếu chỉ là sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng, trong khi Bỉ luôn biết cách trừng phạt sai lầm bằng đẳng cấp của các ngôi sao.

Đó cũng là khác biệt lớn nhất giữa tuyển Mỹ và các cường quốc châu Âu.

Đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ lần gần nhất Mỹ đánh bại một đội tuyển thuộc nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu. Muốn vượt qua Bỉ, đội bóng của HLV Pochettino sẽ phải trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao hơn đáng kể so với những gì họ đã thể hiện trong nhiều năm qua.

Cuộc đối đầu với Bỉ cũng là lần đầu tiên tại World Cup 2026 tuyển Mỹ phải chạm trán một tập thể sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc như Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku hay Romelu Lukaku.

Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn có những cơ sở để tự tin.

Hành trình đã qua, tuyển Mỹ gây ấn tượng bằng nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi pressing với cường độ cao và khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Những yếu tố đó từng giúp họ áp đảo Paraguay và Australia trong phần lớn thời gian thi đấu.

Nếu duy trì được nhịp độ pressing, hạn chế sai sót ở khâu phòng ngự và cải thiện hiệu quả dứt điểm, tuyển Mỹ hoàn toàn có thể tạo ra thế trận cân bằng trước Bỉ. Vì vậy, việc chạm trán "Quỷ đỏ" chưa hẳn là kịch bản bất lợi nhất với đội chủ nhà World Cup 2026.

Bỉ sở hữu những ngôi sao đủ khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc, nhưng vẫn còn những vấn đề về sự ổn định. Dù vậy, đây vẫn sẽ là bài kiểm tra lớn nhất của thầy trò HLV Mauricio Pochettino kể từ đầu giải.