Kane được khen xuất sắc chỉ thua Messi

Tuyển Anh vừa trải qua một trận đấu đầy nghẹt thở trước CHDC Congo tại vòng 1/16 World Cup 2026. Mặc dù bị đối thủ vươn lên dẫn trước từ rất sớm, song màn trình diễn chói sáng với cú đúp của người đội trưởng Harry Kane ở nửa sau trận đấu đã giúp Tam sư lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 2-1, qua đó ghi tên mình vào vòng 16 đội.

Người góp công lớn trong chiến thắng này, Anthony Gordon (kiến tạo bàn thắng cho Kane sau khi vào sân từ băng ghế dự bị) đã không tiếc lời ca ngợi người đàn anh, thậm chí đưa ra so sánh với huyền thoại Lionel Messi.

Chia sẻ trước báo giới sau trận đấu, Gordon đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho đẳng cấp và tác phong của Kane: "Thật tuyệt vời khi được ở cạnh anh ấy mỗi ngày. Bởi vì khi bạn được ở cạnh một người ở đẳng cấp tinh hoa, bạn sẽ thấy anh ấy đang ngự trị ở đỉnh cao của thế giới bóng đá".

Kane đã ghi cả 2 bàn giúp Anh hạ CHDC Congo

Đáng chú ý nhất, tân binh Barcelona đặt phong độ của Kane lên bàn cân với siêu sao người Argentina. Gordon nhấn mạnh: "Anh ấy đang trải qua một mùa giải mà có lẽ chỉ chịu thua kém mỗi Lionel Messi mà thôi. Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Điều đó đủ nói lên đẳng cấp mà anh ấy đang thể hiện".

Theo Gordon, sự chói sáng của Kane không phải là điều ngẫu nhiên hay may mắn, mà đến từ thái độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. "Khi bạn ở cạnh một người như vậy, bạn muốn học hỏi càng nhiều thói quen càng tốt và quan sát mọi thứ anh ấy làm để hiểu tại sao anh ấy lại đạt được đẳng cấp đó", anh nói.

"Không có gì là ngẫu nhiên cả, đó là sự ổn định mỗi ngày. Cách anh ấy nỗ lực, từng bài tập dứt điểm, anh ấy đều thực hiện với niềm đam mê và sự nghiêm túc cao độ. Anh ấy không bao giờ đùa giỡn hay hời hợt. Vì vậy, thật tuyệt vời khi được làm việc cùng anh ấy, anh ấy chắc chắn là một nguồn cảm hứng thực sự cho tất cả chúng tôi.

Ngay khi anh ấy chạm bóng, tôi đã biết quả bóng sẽ đi vào lưới. Tôi thậm chí đã bắt đầu ăn mừng rồi. Bất kỳ ai ở đẳng cấp này cũng có thể tung ra cú sút đưa bóng vào góc chết, nhưng chính sự ổn định của anh ấy mới là thứ làm tôi kinh ngạc. Thật phi thường khi anh ấy luôn duy trì được mức độ chơi bóng ở đẳng cấp cao như vậy".