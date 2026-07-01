Nhận định Mỹ vs Bosnia & Herzegovina, 07h00 ngày 2/7: Chủ nhà lại mở hội

TPO - Nhận định bóng đá Mỹ vs Bosnia & Herzegovina, 07h00 ngày 2/7, vòng 1/16 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khi chứng kiến hai đội đồng chủ nhà Canada và Mexico ghi tên vào vòng 1/8, đội tuyển Mỹ đang rất quyết tâm đánh bại Bosnia & Herzegovina để giành vé đi tiếp. Với tài cầm quân của HLV Pochettino, đội bóng xứ cờ hoa hứa hẹn sẽ lại tạo ra những lễ hội ăn mừng nữa trên khắp đất nước.

Nhận định trước trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Đội tuyển Mỹ bước vào vòng knock-out với tâm thế của một trong những chủ nhà gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino khởi đầu bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay, sau đó tiếp tục đánh bại Australia 2-0 để sớm giành vé đi tiếp. Dù thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt cuối, Mỹ vẫn kết thúc bảng D ở vị trí số 1 với 6 điểm.

Kết quả ấy không chỉ giúp đội bóng xứ cờ hoa tránh được những đối thủ lớn ngay từ vòng đầu tiên của giai đoạn loại trực tiếp, mà còn mở ra cơ hội để họ tiến sâu hơn nữa trên sân nhà. Nếu vượt qua Bosnia & Herzegovina, Mỹ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và Senegal ở vòng tiếp theo.

Hàng công đang đạt hiệu suất làm bàn ấn tượng sẽ là điểm tựa của đội tuyển Mỹ.

Đối với người Mỹ, việc góp mặt ở vòng knock-out không phải điều xa lạ. Họ từng vào bán kết World Cup 1930, tứ kết năm 2002 và nhiều lần vượt qua vòng bảng trong thế kỷ XXI. Tuy nhiên, thành tích của Mỹ ở các trận đấu loại trực tiếp vẫn còn khá khiêm tốn. Kể từ chiến thắng trước Mexico tại World Cup 2002, đội bóng này mới chỉ thắng một trận knock-out tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bởi vậy, cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là cơ hội để Mỹ tiếp tục khẳng định sự trưởng thành dưới thời Pochettino, đồng thời chứng minh rằng họ đủ khả năng trở thành một ứng viên đáng gờm tại World Cup được tổ chức trên sân nhà.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bosnia & Herzegovina đang sống trong những ngày đẹp nhất của lịch sử bóng đá nước này. Sau lần đầu tham dự World Cup vào năm 2014 rồi liên tiếp vắng mặt ở các kỳ giải sau đó, việc góp mặt tại vòng knock-out năm nay đã là thành công vượt ngoài mong đợi.

Đội bóng của HLV Sergej Barbarez khởi đầu bằng trận hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4 nhưng đã vùng dậy đúng lúc bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt cuối. 4 điểm là đủ để Bosnia & Herzegovina trở thành một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và giành vé đi tiếp.

Không chịu áp lực phải thành công như đội chủ nhà, Bosnia & Herzegovina bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái. Chính điều đó có thể biến họ trở thành đối thủ khó lường với Mỹ, nhất là khi đội bóng vùng Balkan đã nhiều lần chứng minh bản lĩnh trong những trận cầu sinh tử trên hành trình đến World Cup 2026.

Phong độ, lịch sử đối đầu Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Về mặt phong độ, Mỹ rõ ràng được đánh giá cao hơn. Họ ghi tới 8 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng và sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Quan trọng nhất, họ được dẫn dắt bởi Mauricio Pochettino, một trong số những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới, với những thành công tại Espanyol, Tottenham hay PSG.

Mỹ cũng có lý do để tự tin khi trận đấu diễn ra tại California, nơi họ nhận được sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả nhà. Lợi thế sân bãi được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì được cường độ pressing cũng như sự hưng phấn trong những thời điểm quyết định.

Tuy nhiên, Bosnia & Herzegovina không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng này từng vượt qua Wales và Italy bằng loạt sút luân lưu ở trận chung kết play-off khu vực châu Âu để giành vé đến World Cup. Họ cũng cho thấy khả năng phản kháng đáng nể khi đánh bại Qatar trong trận đấu buộc phải thắng ở vòng bảng.

Hai đội mới gặp nhau 3 lần trong quá khứ và đều là các trận giao hữu. Mỹ thắng 2 và thua 1. Lần gần nhất đôi bên đối đầu diễn ra vào cuối năm 2021, khi đội tuyển Mỹ giành chiến thắng 1-0.

Những nhân tố từng giúp Mỹ đánh bại Bosnia & Herzegovina ngày ấy đã không còn trong đội hình. Nhưng dữ liệu từ lịch sử vẫn có thể xem như điểm tựa tâm lý không nhỏ cho dàn hảo thủ hiện nay của đội bóng xứ cờ hoa.

Bên phía Bosnia & Herzegovina, điểm tựa của họ là sở những cựu binh giàu kinh nghiệm: Edin Dzeko, dù đã bước sang tuổi 40, vẫn là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển quốc gia hay thủ môn Nikola Vasilj cũng nổi tiếng với khả năng bắt phạt đền, điều có thể trở thành yếu tố quan trọng nếu trận đấu kéo dài hơn 90 phút.

Nhưng trong một trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, với cường độ thi đấu cao cùng áp lực rất lớn mà đội chủ nhà tạo ra, tuổi tác cũng sẽ là con dao hai lưỡi. Nếu thể lực suy giảm, những Dzeko hay Vasilj liệu có thể theo kịp tốc độ của dàn cầu thủ trẻ trung và giàu năng lượng bên phía chủ nhà?

Thông tin lực lượng Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Về phía đội tuyển Mỹ, sự chú ý lớn nhất từ người hâm mộ luôn đổ dồn vào tình hình sức khỏe của ngôi sao Christian Pulisic. Cựu tiền đạo Chelsea dính chấn thương bắp chân ở trận mở màn gặp Paraguay nhưng đã kịp trở lại thi đấu hơn 30 phút trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ để lấy lại cảm giác bóng.

Nhiều khả năng huấn luyện viên Pochettino sẽ điền tên anh vào đội hình xuất phát nhằm tận dụng kinh nghiệm dạn dày của anh ở những trận cầu đỉnh cao. Nếu Pulisic đạt trạng thái thể lực tốt nhất và Balogun - sau 2 pha lập công ở vòng bảng - tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn hiện tại, đội bóng của Pochettino sẽ lại sở hữu hỏa lực đáng sợ như khi họ đánh bại Paraguay 4-1 ở vòng bảng.

Bên cạnh đó, đội chủ nhà sẽ phải tiến hành kiểm tra y tế vào phút chót đối với hậu vệ Auston Trusty sau khi anh phải rời sân bằng cáng vì chấn thương mắt cá trong trận thua Thổ Nhĩ Kỳ. Các trường hợp chấn thương nhẹ của Cristian Roldan và Mark McKenzie cũng cần được đánh giá thêm trước giờ bóng lăn.

Ngôi sao số một của đội tuyển Mỹ, tiền vệ Pulisic, đã bình phục hoàn toàn chấn thương.

Bên phía Bosnia & Herzegovina, họ đón chào sự trở lại vô cùng quan trọng của trung vệ 23 tuổi Tarik Muharemovic sau khi cầu thủ thuộc biên chế Sassuolo này hoàn thành án treo giò vì tấm thẻ đỏ ở trận gặp Thụy Sĩ. Sự có mặt của anh sẽ giúp củng cố đáng kể chất thép cho hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Sergej Barbarez.

Nỗi lo duy nhất về mặt nhân sự của đội khách nằm ở vị trí hậu vệ phải của Amar Dedic. Cầu thủ đang khoác áo Benfica đang phải chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương đùi. Theo nhiều nguồn tin, khả năng cao Dedic vẫn sẽ ra sân, nhưng việc hậu vệ đang khoác áo Benfica này đạt 100% phong độ hay không vẫn là một câu hỏi khó.

Với những gì đã thể hiện trong thất bại 1-4 trước Thụy Sĩ cũng như trận hòa 1-1 với Canada ở vòng bảng, thì việc duy trì được thế trận dưới sức ép dữ dội của đối phương trong khoảng 20 phút cuối trận đang là điểm yếu của Bosnia & Herzegovina.

Trong khi đó, Mỹ dưới thời HLV Pochettino lại đang cho thấy khả năng duy trì áp lực rất bền bỉ trong cả trận. Khác biệt đó nhiều khả năng sẽ dẫn tới chiến thắng cho đội chủ nhà, dù đó có thể không phải là một thắng lợi dễ dàng.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ: Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina