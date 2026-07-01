Lý giải cơn sốt Viking Row của người Na Uy tại World Cup 2026

TPO - Vượt ra ngoài khuôn khổ một màn cổ vũ, "Viking Row" đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự hồi sinh của bóng đá Na Uy trong hành trình tại World Cup 2026.

Đội trưởng Odegaard dẫn nhịp màn Viking Row sau trận thắng Bờ Biển Ngà vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 1/7.

Sau 28 năm vắng bóng, Na Uy trở lại World Cup 2026 với thế hệ cầu thủ được đánh giá là xuất sắc nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn trên sân cỏ của Erling Haaland hay Martin Odegaard, đội tuyển Bắc Âu còn gây ấn tượng bởi một "đặc sản" đến từ khán đài mang tên Viking Row (Điệu chèo thuyền Viking).

Màn cổ vũ này nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh lan truyền mạnh mẽ nhất tại World Cup 2026. Từ các sân vận động, quảng trường, nhà ga, tàu hỏa cho đến đường phố Na Uy, đâu đâu cũng có thể bắt gặp hàng nghìn người cùng thực hiện động tác chèo thuyền đầy khí thế.

Sức hút của Viking Row bùng nổ sau chiến thắng 3-2 của Na Uy trước Senegal, kết quả giúp đội tuyển Bắc Âu lần đầu tiên giành vé vào vòng knock-out World Cup kể từ năm 1998.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Martin Odegaard đứng trước khán đài đánh trống dẫn nhịp màn hô vang, trong khi Erling Haaland cùng các đồng đội hòa mình với người hâm mộ. Kể từ đó, Viking Row trở thành hình ảnh gắn liền với hành trình của Na Uy tại World Cup 2026.

Viking Row là gì?

Đúng như tên gọi, Viking Row (điệu chèo thuyền Viking) mô phỏng hình ảnh những chiến binh Viking cùng chèo những con thuyền dài vượt biển – biểu tượng gắn liền với lịch sử Na Uy và khu vực Bắc Âu.

Các CĐV ngồi sát nhau thành từng hàng, đồng loạt đưa hai tay về phía trước rồi kéo mạnh về sau như động tác chèo thuyền. Mỗi nhịp chèo được kết hợp với tiếng hô "Ro!" (nghĩa là "chèo" trong tiếng Na Uy) cùng tiếng trống dẫn nhịp, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt khi cả khán đài cùng chuyển động đồng bộ.

Điểm đặc biệt của Viking Row nằm ở sự đơn giản nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ cần một người khởi xướng, trong vài giây, hàng nghìn CĐV có thể hòa chung một nhịp, tạo cảm giác cả khán đài đang cùng hướng về một mục tiêu. Nhìn từ trên cao, biển người trong sắc đỏ đồng loạt nghiêng mình theo từng nhịp chèo biến khán đài thành một "chiếc thuyền Viking" khổng lồ đang lướt sóng.

Dù lấy cảm hứng từ hình ảnh những chiến binh Viking trên các con thuyền dài huyền thoại, Viking Row không phải một nghi thức truyền thống có từ thời Bắc Âu cổ đại. Đây là sản phẩm của văn hóa cổ động bóng đá hiện đại.

Theo nhiều nguồn tin, ý tưởng này được CĐV Ole Frøystad khởi xướng từ năm 2025 với mong muốn xây dựng một bản sắc riêng cho người hâm mộ đội tuyển Na Uy.

Sự ra đời của Viking Row cũng phản ánh hoàn cảnh đặc biệt của bóng đá Na Uy. Trước World Cup 2026, đội tuyển sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng với những ngôi sao như Erling Haaland và Martin Odegaard, nhưng gần như chưa có một nét văn hóa cổ vũ đủ sức tạo dấu ấn tại các giải đấu lớn.

Lần gần nhất Na Uy góp mặt ở World Cup đã từ năm 1998, đồng nghĩa cả một thế hệ người hâm mộ chưa từng được trực tiếp trải nghiệm bầu không khí của sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau 28 năm chờ đợi, sự trở lại của Na Uy tại World Cup 2026 đã đưa Viking Row từ một ý tưởng của CĐV trở thành biểu tượng mới của đội tuyển. Điệu chèo thuyền nhanh chóng xuất hiện trên khắp các khán đài, khu vực fan zone, quảng trường và nhiều không gian công cộng, tạo nên bản sắc riêng cho người hâm mộ Bắc Âu.

Vì sao Viking Row gây sốt?



Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ những màn cổ vũ càng đơn giản, dễ thực hiện và có tính đồng bộ càng dễ tạo hiệu ứng lan truyền. Đó cũng là lý do Viking Row nhanh chóng trở thành hiện tượng tại World Cup 2026.

Nhiều người liên tưởng Viking Row đến màn "Thunder Clap" từng làm nên thương hiệu của CĐV Iceland tại EURO 2016. Dù cách thể hiện hoàn toàn khác nhau - CĐV Iceland giơ cao hai tay và vỗ theo từng nhịp, còn người Na Uy mô phỏng động tác chèo thuyền - cả hai đều lấy cảm hứng từ hình tượng Viking và tạo nên sức mạnh nhờ hàng nghìn người cùng hô vang, chuyển động đồng bộ.

Sức lan tỏa của Viking Row nhanh chóng vượt ra ngoài các sân vận động. Người hâm mộ Na Uy tái hiện màn cổ vũ tại Quảng trường Times Square (New York), trong khi ở quê nhà, hình ảnh này xuất hiện khắp nơi, từ trường học, viện dưỡng lão đến cả các phiên họp của Quốc hội. Thậm chí, Thủ tướng Na Uy cũng hào hứng tham gia, góp phần biến Viking Row thành biểu tượng văn hóa mới của cả quốc gia.

Golfer Viktor Hovland ăn mừng chức vô địch Travelers Championship 2026 bằng màn Viking Row cùng những người đồng hương Na Uy ngày 29/6.

Ông Trond Sveva, một CĐV theo dõi đội tuyển qua truyền hình, cho rằng sức hấp dẫn lớn nhất của Viking Row nằm ở tinh thần cộng đồng. Theo ông, Na Uy là một quốc gia không quá đông dân và màn cổ vũ này không tạo ra bất kỳ rào cản nào. Dù ngồi ở khu vực VIP hay trên những khán đài có giá vé thấp nhất, tất cả đều có thể cùng nhau hòa chung một nhịp "chèo thuyền".

Tại thành phố Drammen, cách Oslo khoảng 50 km, một lớp mẫu giáo đã xếp thành nhiều hàng để thực hiện Viking Row. Đoạn video sau đó được nhà trường đăng tải lên Instagram và được Erling Haaland chia sẻ lại trên trang cá nhân, giúp hình ảnh này tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Không khí cuồng nhiệt cũng xuất hiện tại một viện dưỡng lão gần thành phố Trondheim. Nhiều cụ già đã đặt chuông báo thức lúc 2 giờ sáng để theo dõi trận đấu giữa Na Uy và Senegal, đội mũ Viking và cùng nhau thực hiện màn cổ vũ trước giờ bóng lăn. Bà Gerd Lie, 90 tuổi, cho biết bà vô cùng xúc động khi chứng kiến đội tuyển quốc gia lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ tiến sâu ở World Cup.

Giá trị biểu tượng của Viking Row càng được nâng lên khi chính các tuyển thủ Na Uy hòa mình cùng người hâm mộ sau mỗi chiến thắng. Hình ảnh Erling Haaland, Martin Odegaard và toàn đội đồng loạt thực hiện điệu chèo thuyền trước khán đài đã trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc và đáng nhớ nhất của World Cup 2026, góp phần biến Viking Row từ một màn cổ vũ thành biểu tượng gắn kết giữa đội tuyển và người hâm mộ.

Biểu tượng cho sự trở lại của bóng đá Na Uy

Na Uy trở lại World Cup 2026 với một trong những thế hệ cầu thủ tài năng nhất lịch sử. Đội bóng Bắc Âu sở hữu Erling Haaland, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, cùng Martin Odegaard, thủ quân của một trong những CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất mà họ tạo ra không chỉ đến từ những màn trình diễn trên sân cỏ.

Viking Row đã biến hành trình của Na Uy thành câu chuyện về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, đánh dấu sự trở lại của đội tuyển sau gần ba thập kỷ vắng bóng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngay trước thềm World Cup, Liên đoàn Bóng đá Na Uy đã xây dựng hình ảnh đậm bản sắc khi các tuyển thủ thực hiện bộ ảnh chính thức trong trang phục lấy cảm hứng từ chiến binh Viking, với áo choàng lông, khiên và cung tên, như biểu tượng cho tinh thần chinh phục của đội bóng Bắc Âu.

Tinh thần ấy tiếp tục được tái hiện trên sân cỏ. Sau chiến thắng trước Senegal, các cầu thủ Na Uy cùng ngồi thành hàng thực hiện màn Viking Row, trong khi đội trưởng Martin Odegaard đứng phía trước đánh trống dẫn nhịp. Khoảnh khắc cả đội hòa chung nhịp chèo với hàng vạn CĐV trên khán đài nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của giải đấu.

Điều đáng chú ý là Viking Row không chỉ xuất hiện sau những chiến thắng. Sau thất bại 1-4 trước Pháp ở vòng bảng, các CĐV Na Uy vẫn đồng loạt thực hiện màn cổ vũ như một thông điệp động viên tinh thần, sát cánh cùng đội tuyển, bất chấp kết quả trên sân.

Đến vòng knock-out rạng sáng 1/7, khi Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 để giành quyền vào vòng 16 đội, Viking Row một lần nữa vang lên trước hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Điệu chèo thuyền không còn đơn thuần là một màn ăn mừng, mà đã trở thành biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự hồi sinh của bóng đá Na Uy.

Dù hành trình của tuyển Na Uy còn kéo dài hay khép lại ở những vòng đấu tiếp theo, Viking Row gần như chắc chắn sẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của World Cup 2026. Một màn cổ vũ giản dị nhưng giàu cảm xúc, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho đội tuyển Bắc Âu trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.