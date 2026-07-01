Pulisic trở lại, Mỹ hướng tới chiến thắng knock-out đầu tiên sau 24 năm

TPO - Christian Pulisic xác nhận đã hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân và sẵn sàng đá chính khi đội tuyển Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026, trận đấu mà đội chủ nhà kỳ vọng sẽ chấm dứt cơn khát chiến thắng tại vòng knock-out kéo dài suốt 24 năm.

Đội tuyển Mỹ bước vào cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina tại Santa Clara (California) với một mục tiêu rất rõ ràng: giành chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 2002.

Lần duy nhất người Mỹ vượt qua một trận knock-out tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào ngày 17/6/2002, khi họ đánh bại Mexico 2-0 ở vòng 1/8 trên đất Hàn Quốc. Kể từ đó, đội bóng xứ cờ hoa đã ba lần góp mặt ở vòng 16 đội nhưng đều phải dừng bước.

Tiền vệ Pulisic của đội tuyển Mỹ phát biểu với báo giới trước buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Bosnia & Herzegovina.

Áp lực từ cột mốc kéo dài hơn hai thập kỷ là điều mà các cầu thủ Mỹ hiểu rõ. Tuy nhiên, trước trận đấu quan trọng nhất của họ từ đầu giải, đội chủ nhà đón nhận tín hiệu tích cực khi ngôi sao số một Christian Pulisic đã sẵn sàng trở lại với thể trạng tốt nhất.

Tiền vệ đang khoác áo AC Milan trước đó bỏ lỡ trận đấu thứ hai ở vòng bảng vì chấn thương bắp chân trái. Anh chỉ vào sân từ ghế dự bị trong khoảng hơn 30 phút ở trận cuối gặp Thổ Nhĩ Kỳ nhằm lấy lại cảm giác thi đấu.

“Tôi cảm thấy rất ổn và đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”, Pulisic khẳng định trong buổi họp báo trước trận. Tiền vệ 27 tuổi cho biết quãng thời gian vừa qua đã giúp anh lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất và sẵn sàng thi đấu trọn vẹn nếu trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc luân lưu.

Sự trở lại của Pulisic được xem là cú hích lớn cho tham vọng tiến sâu của đội chủ nhà. Anh là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trên hàng công Mỹ, đồng thời là thủ lĩnh của thế hệ từng tham dự World Cup 2022. Trong danh sách hiện tại, có tới 13 cầu thủ từng góp mặt tại Qatar cách đây 4 năm.

Pulisic tin rằng kinh nghiệm tích lũy từ kỳ World Cup trước sẽ giúp đội tuyển Mỹ giữ được sự bình tĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp. “Chúng tôi đã sẵn sàng cho thời khắc này. Đội đã có những màn trình diễn tốt tại giải đấu năm nay và kinh nghiệm từ World Cup trước giúp chúng tôi bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn, cũng như sự chuẩn bị tốt hơn”, anh chia sẻ.

Ngoài Pulisic, hậu vệ Auston Trusty cũng đã trở lại tập luyện sau chấn thương mắt cá chân. Tuy nhiên, tiền vệ Cristian Roldan vẫn phải tập riêng và nhiều khả năng không kịp bình phục. Trong khi đó, trung vệ Mark McKenzie tiếp tục vắng mặt vì vấn đề ở bàn chân.