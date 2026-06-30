Paraguay cho cả nước ăn chơi 1 ngày sau chiến thắng trước Đức

TPO - Tổng thống Paraguay, ông Santiago Pena, vừa ban hành một sắc lệnh đặc biệt: tuyên bố thứ Ba (giờ địa phương) là ngày nghỉ lễ quốc gia để toàn dân có thể trọn vẹn ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà trước đội tuyển Đức.

Trận thắng chấn động này giúp Paraguay hiên ngang tiến vào vòng 16 đội của World Cup 2026. Nó được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cơn địa chấn gây sốc nhất mà bóng đá Paraguay tạo nên.

Xuyên suốt thời gian thi đấu chính thức cũng như 2 hiệp phụ cực kỳ căng thẳng, Paraguay đã kiên cường chống trả sức ép từ đối thủ và cầm hòa Cỗ xe tăng với tỷ số 1-1.

Bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi và cân não, sự tự tin cùng bản lĩnh thép đã giúp các cầu thủ Paraguay xuất sắc giành chiến thắng ngoạn mục 4-3. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng trăm ngàn người hâm mộ đã đổ ra đường, tạo nên một bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt chưa từng có trên khắp nẻo đường ở Paraguay.

Thông qua mạng xã hội X, Tổng thống Santiago Pena chia sẻ bức ảnh ông đang đặt bút ký sắc lệnh lịch sử. Ông viết: "Hôm nay, cả một quốc gia cùng nhau hòa chung nhịp đập ăn mừng. Chúng ta tôn vinh chiến thắng của một tập thể đại diện cho những gì tinh túy nhất bản sắc dân tộc. Đó là lòng can đảm, đức tin vững vàng và sức mạnh phi thường của những con người không bao giờ biết đầu hàng".

Nội dung sắc lệnh được công bố cũng nhấn mạnh rằng chiến tích kỳ diệu của đội tuyển quốc gia đã vươn xa khỏi khuôn khổ của một sự kiện thể thao đơn thuần. "Chính phủ không thể nào làm ngơ trước thành tựu vĩ đại này. Việc tạo điều kiện tối đa để tất cả người dân Paraguay có thể cùng nhau tụ họp, chia sẻ niềm vui là điều hết sức cần thiết".

Một chi tiết thú vị là Paraguay đã trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ 2 tại kỳ World Cup năm nay cho phép người dân toàn quốc nghỉ lễ sau chiến thắng lịch sử của mình tại World Cup 2026. Cả 2 sự kiện này đều liên quan tới "nạn nhân" là Đức.

Mới chỉ tuần trước, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cũng đã đưa ra quyết định tương tự khi đội tuyển nước ông bất ngờ đánh bại Đức với tỷ số 2-1 ở bảng E để lọt vào vòng loại trực tiếp.