Giải mã sự sa sút của bóng đá châu Âu tại World Cup 2026

TPO - Trong suốt nhiều thập kỷ, bóng đá châu Âu đã thiết lập vị thế áp đảo tại các kỳ World Cup. Dù Argentina xuất sắc mang cúp vàng về Nam Mỹ vào năm 2022 nhưng lục địa già vẫn luôn tự hào là trung tâm của thế giới túc cầu với số lần vô địch nhiều nhất (12/22 lần). Tuy nhiên, World Cup 2026 đang chứng kiến một kịch bản hoàn toàn khác. Vị thế lục địa già có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng.

Nhìn thoáng qua, việc có 13 đội bóng châu Âu lọt vào vòng 32 đội có vẻ như là một điều bình thường. Thế nhưng, khi đặt lên bàn cân so sánh về mức độ hiệu quả với các châu lục hay khu vực khác, châu Âu thực sự đã bị bỏ lại.

Theo bảng xếp hạng mức độ hiệu quả của giai đoạn vòng bảng, châu Phi mới là "nhà vua" thực sự. Lục địa đen đã giới thiệu một diện mạo đáng kinh ngạc khi có tới 9 đội đi tiếp và chỉ 1 đội bị loại (Tunisia), đạt tỷ lệ lên tới 90%. Xếp ngay sau là Nam Mỹ với 5 đội đi tiếp và 1 đội bị loại (Uruguay), đạt 83%.

Trong khi đó, châu Âu ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ ba với tỷ lệ 81% (13 đội đi tiếp, 3 đội bị loại gồm Scotland, CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ). Thậm chí, khu vực CONCACAF cũng chứng tỏ được sức mạnh sân nhà khi cả 3 nước chủ nhà đều hiên ngang bước tiếp. Curacao, Panama là những đội hiếm hoi dừng bước.

Điều đáng nói là sự áp đảo ở vị trí dẫn đầu của châu Âu đã không còn. Dù họ có 7 đội đứng nhất bảng (Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp và Anh), nhưng mức độ thuyết phục lại bị đặt dấu hỏi lớn. Tính trên toàn giải đấu, có đúng 3 đội bóng giành được số điểm tuyệt đối (9 điểm) sau vòng bảng, và châu Âu chỉ đóng góp 1 cái tên là Pháp, trong khi châu Mỹ chiếm ưu thế với Mexico và Argentina.

Nhiều ông lớn châu Âu khác phải chật vật đi tiếp với vị trí nhì bảng (Na Uy, Áo, Bồ Đào Nha, Croatia) hoặc lách qua khe cửa hẹp dưới tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (Bosnia, Thụy Điển).

Nếu như vòng bảng chỉ là những hồi chuông cảnh báo, thì loạt trận loại trực tiếp mới là bài kiểm tra nhãn tiền cho sức mạnh của lục địa già. Bất chấp việc có những nhánh đấu nội bộ đảm bảo chắc chắn suất đi tiếp cho châu Âu (như Tây Ban Nha gặp Áo, Croatia đụng Bồ Đào Nha hay Pháp đối đầu Thụy Điển) thì khi phải chạm trán với các nền bóng đá ngoài châu lục, sự yếu thế của lục địa già đã lộ rõ.

Đức rớt đài ngay từ vòng 1/16

Gặp Paraguay, Đức bế tắc trong phần lớn thời gian. Họ thi đấu đơn điệu, không cho thấy bộ mặt đàn anh trước đối thủ. Và ở loạt luân lưu, họ đã thua 3-4 với 3 cú sút hỏng ăn. Trong suốt chiều dài World Cup, người Đức chỉ đá hỏng 4 quả luân lưu thì trước Paraguay đã chiếm tới 3.

Sau đó không lâu là nỗi buồn của Hà Lan. Thậm chí trước Morocco, nhiều thời điểm Hà Lan còn tử thủ với hy vọng kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Hai thất bại cay đắng của các đại diện châu Âu trong loạt trận sáng ngày 30/6 chính là minh chứng rõ cho sự rạn nứt của một đế chế.

Bước vào những trận đấu mang tính sống còn này, các đội bóng châu Âu tỏ ra bế tắc, thiếu đột biến và rệu rã trước sự cơ động, dẻo dai của đối thủ. Việc mất đi 2 đại diện ngay từ những loạt trận knock-out đầu tiên không chỉ làm suy giảm lực lượng của UEFA mà còn khiến những đại diện còn lại trở nên lung lay. Trong khi đó, châu Mỹ bảo toàn 100% quân số sau 4 trận đầu tiên ở vòng knock-out (Canada, Brazil và Paraguay).

Sự thất thế, ít nhất là đến lúc này, của các đội tuyển châu Âu không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu của một chuỗi các yếu tố đang định hình lại bản đồ bóng đá thế giới.

Khó khăn đang chờ đón các ông lớn như Anh và Pháp

Vào thập niên 90, cựu HLV huyền thoại của Argentina, Carlos Bilardo, đã từng gây tranh cãi khi tuyên bố: "Tương lai của bóng đá nằm ở châu Phi". Tại World Cup 2026, lời tiên tri đó đã ứng nghiệm phần nào.

Giải đấu năm nay thực sự là một "Mundial của châu Phi" cả trên khán đài lẫn dưới sân cỏ. Dù không có đội bóng nào đứng nhất bảng, nhưng sự đồng đều và bền bỉ đã giúp 9 cái tên (Nam Phi, Morocco, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Cape Verde, CHDC Congo, Ghana, Algeria và Senegal) vượt qua vòng bảng. Trong đó Cape Verde hay Nam Phi thậm chí chỉ bị coi là kẻ lót đường trong bảng đấu của mình nhưng cuối cùng lại hiên ngang đi tiếp ở vị trí số 2.

Ở một giải đấu đường trường, sự bền bỉ của lục địa đen đang được thể hiện rõ nét. Nhưng các đội châu Phi giờ đây không chỉ có nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ xé gió mà họ còn được trang bị tư duy chiến thuật tiến bộ.

Việc nhiều cầu thủ châu Phi đang là trụ cột tại các giải đấu hàng đầu châu Âu đã giúp họ hấp thụ được tinh hoa chiến thuật, kết hợp với bản năng hoang dã tự nhiên để tạo ra một lối chơi khắc chế hoàn toàn sự rập khuôn của người châu Âu.

Khoảng cách về tư duy chiến thuật giữa châu Âu và phần còn lại của thế giới đã bị san lấp phần nào. Trong quá khứ, các đội châu Âu thường dễ dàng bóp nghẹt đối thủ bằng lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao hay những sơ đồ phức tạp. Nhưng ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ phân tích video và dữ liệu lớn thì dường như mọi miếng đánh của châu Âu đều bị giải mã.

Các đội tuyển Nam Mỹ, châu Phi hay Bắc Mỹ đều có những chuyên gia phân tích hàng đầu. Trong hai trận thua sáng 30/6, có thể thấy rõ các đối thủ đã biết cách giăng bẫy, vô hiệu hóa các ngòi nổ và trừng phạt sự chậm chạp trong chuyển đổi trạng thái của các đội bóng châu Âu là Đức và Hà Lan.

Khi tính bất ngờ của chiến thuật không còn, trận đấu sẽ được định đoạt bởi sự sáng tạo cá nhân, ngẫu hứng và khao khát chiến thắng. Mà đây những điểm Hà Lan, Đức nói riêng hay các đội châu Âu nói chung như Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... đang dần đánh mất.

Một nguyên nhân mang tính cốt lõi khác chính là sự kiệt quệ về mặt thể chất. Các cầu thủ khoác áo các ĐTQG châu Âu đều vừa trải qua mùa giải dài lê thê và khốc liệt nhất lịch sử. Với việc UEFA và FIFA liên tục mở rộng các giải đấu cấp câu lạc bộ (như thể thức mới của Champions League) và ĐTQG (Nations League), đôi chân của các ngôi sao châu Âu đã trở nên nặng trĩu.

Cầu thủ châu Phi, Nam Mỹ thực ra không tránh khỏi vấn đề này nhưng rõ ràng là tỷ lệ chơi bóng ở lục địa già của họ không nhiều bằng đối thủ châu Âu. Ngay cả Brazil và Argentina cũng có 20-40% cầu thủ đá giải trong nước hay những giải ở Nga, Saudi Arabia vốn ít bị ảnh hưởng bởi mật độ thi đấu dày.

Khi bước vào một giải đấu đòi hỏi cường độ vận động cao như World Cup, đặc biệt là dưới áp lực của vòng knock-out, sự mệt mỏi đã bộc lộ rõ. Họ mất đi sự sắc bén ở những tình huống quyết định, tỏ ra hụt hơi trong các pha đua tốc độ với các cầu thủ Nam Mỹ hay châu Phi - những người dường như có điểm rơi phong độ và sự tích lũy thể lực tốt hơn hẳn.

Các đại diện châu Mỹ và châu Phi đang thích nghi tốt

Cuối cùng, không thể bỏ qua yếu tố địa lý và môi trường. World Cup 2026 được tổ chức trên một vùng lãnh thổ rộng lớn bao trùm 3 quốc gia. Sự thay đổi chóng mặt về múi giờ, nhiệt độ, độ ẩm (từ cái nóng oi bức của Mexico đến khí hậu biến đổi tại Mỹ hay Canada) đã vắt kiệt sức lực của dàn sao châu Âu.

Lịch sử đã chứng minh, các đội tuyển từ lục địa già thường thi đấu chật vật khi rời xa quê hương (họ mới chỉ vô địch 2 lần bên ngoài châu Âu vào các năm 2010 và 2014). Sự thiếu thích ứng này, cộng với sức ép khủng khiếp từ các khán đài rực lửa của châu Mỹ, đã khiến cầu thủ châu Âu đánh mất sự điềm tĩnh vốn có.

Minh chứng rõ nhất là sự thăng hoa của 3 đội chủ nhà thuộc khối CONCACAF (Mexico, Mỹ, Canada) - những người đã tận dụng tối đa lợi thế sân bãi để tiến sâu. Paraguay dường như cũng hòa nhập tốt hơn với thời tiết ở châu lục của mình.

Tóm lại, sự chao đảo của châu Âu tại World Cup 2026 không phải là một nốt trầm nhất thời. Hai thất bại cay đắng sáng ngày 30/6 cùng những thống kê nghèo nàn trước đó đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Khoảng cách trình độ đã bị xóa nhòa. Thế giới bóng đá đang chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực thực sự. Và nếu không bất ngờ thì chức vô địch thế giới năm nay sẽ không thuộc về một đại diện châu Âu.