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Thể thao

Đội tuyển Pháp bị chê ‘phòng ngự dễ dãi’

Đặng Lai

TPO - Cựu danh thủ, cựu HLV Carlos Bianchi nhận định rằng đội tuyển Pháp đang sở hữu hàng thủ 'dễ dãi'. Ông tin rằng để chinh phục chức vô địch World Cup 2026, Pháp phải chấn chỉnh khu vực này.

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Đội tuyển Pháp đã gây ấn tượng mạnh mẽ ở vòng bảng World Cup. Les Bleus thắng cả 3 trận đấu lần lượt trước Senegal, Iraq và Na Uy, ghi tổng cộng 10 bàn để cùng Đức và Hà Lan dẫn đầu về số bàn thắng tại vòng bảng.

Hàng công Pháp với những ngôi sao như Kylian Mbappe, Michael Olise và Ousmane Dembele đang thể hiện phong độ tuyệt vời. Tất cả đều đã “nổ súng” với người bùng nổ nhất là Mbappe (4 bàn). Trong cả 3 trận đã qua, trận nào họ cũng có tối thiểu 3 lần phá lưới đối thủ.

Tiềm năng tấn công của đội tuyển Pháp được đánh giá rất cao. Nhiều nhà quan sát coi Pháp là ứng cử viên sáng giá nhất bên cạnh Tây Ban Nha và Argentina. "Với tôi, 3 ứng cử viên hàng đầu là Argentina, Pháp và Tây Ban Nha. Một trong 3 đội này sẽ trở thành nhà vô địch thế giới", cựu danh thủ Carlos Bianchi thẳng thắn chia sẻ trên tờ L'Equipe.

Nhưng Bianchi cho rằng Les Bleus vẫn phải siết lại hàng thủ để có thể cạnh tranh ngai vàng với Tây Ban Nha hay Argentina. “Pháp sở hữu một đội hình rất mạnh, nhưng trong 3 đội thì họ lại thiếu kinh nghiệm nhất trong phòng ngự. Họ quá dễ dãi và có nguy cơ thua trận nếu một ngày hàng công của họ thi đấu không tốt”, Carlos Bianchi nhận định.

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Konate và Saliba là những trung vệ đắt giá

"Họ làm tôi nhớ đến đội tuyển Đức khoảng 30 năm trước, những người không ngại chơi bóng một chọi một ở hàng phòng ngự. Họ là những hậu vệ rất giỏi nhưng lại không tốt ở khâu kết nối. Tôi không nói rằng các hậu vệ Pháp không giỏi, nhưng họ phải cảnh giác".

Pháp sở hữu nhiều trung vệ đẳng cấp, nếu không muốn nói là đắt giá nhất World Cup 2026. William Saliba đang chơi bóng cho CLB có hàng thủ hay nhất châu Âu mùa giải 2025/26 (Arsenal). Anh cũng là trung vệ được định giá cao nhất thế giới hiện tại (100 triệu euro, theo Transfermarkt). 3 trung vệ còn lại gồm Maxence Lacroix, Ibrahim Konate và Dayot Upamecano có tổng giá trị vượt mốc 150 triệu euro.

Các hậu vệ biên lẫn tiền vệ trung tâm của họ cũng ở đẳng cấp hàng đầu. Nhưng 8 trận vừa qua, họ chỉ có 1 lần sạch lưới (trước Iraq). Đến cả các đội tuyển yếu của châu Âu như Bắc Ireland hay Azerbaijan vẫn có thể chọc thủng lưới Les Blues. Thống kê này cộng với thông điệp nhắc nhở của Bianchi có lẽ là điều tuyển Pháp nên lưu tâm trước trận gặp Thụy Điển vào đêm nay.

Đặng Lai
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