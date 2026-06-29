10 năm giải golf mang tri thức tới trẻ em vùng nông thôn

Không chỉ là môn thể thao, 10 năm qua những người yêu golf lại tụ hội tại giải đấu “10th Anniversary Xóm Đảo Library Golf Tournament” để cùng thắp sáng ước mơ cho những em nhỏ vùng quê.

Tại xã Phước Giang, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi có một thư viện mang tên Xóm Đảo. Người ta thường thấy Thư viện Xóm Đảo luôn mở cửa đều đặn, sách vở được phân loại ngăn nắp, tinh tươm.

Ít ai biết phía sau sự chỉn chu đó là những hy sinh vô điều kiện từ chính gia đình của người sáng lập và những người hàng xóm chân chất. Họ coi ngôi thư viện giữa đồng này như một phần tài sản chung của làng xóm. Không cần ai phân công, mỗi khi thấy cánh cửa bị kẹt, bóng đèn bị hư hay mái hiên dột nước sau một trận mưa giông, bà con luôn sẵn sàng giúp 1 tay. Sự tử tế cứ thế lan tỏa mộc mạc, tự nhiên như hơi thở.

Một mảnh ghép đặc biệt khác làm nên hành trình 10 năm của Xóm Đảo chính là sự đồng hành từ cộng đồng những người chơi golf. Đây là những nhà tài trợ vô cùng khác biệt. Họ đến với thư viện bằng sự hào hiệp và tinh tế của những người chơi thể thao. Họ góp quỹ, gửi tặng những kiện sách quý giá để duy trì và nâng cấp không gian đọc cho các em nhỏ. Thế nhưng, tại Thư viện Xóm Đảo, những bức tường vẫn chỉ có sách, tuyệt nhiên không có một tấm biển đồng nào khắc tên Mạnh Thường Quân hay vinh danh tập đoàn nào.

Họ chọn đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát những mầm non lớn lên từ những trang sách. Bởi họ hiểu rằng, giá trị cao nhất của sự cho đi không nằm ở việc tên mình được khắc vào đá, mà là việc tâm huyết của mình được hóa thân vào sự thay đổi cuộc đời của người khác. Tên của họ không nằm trên tường, nhưng đã ghi dấu sâu đậm trong hành trình trưởng thành của bao thế hệ trẻ thơ.

Tháng 7 năm 2026 này, những người anh em yêu golf, yêu Xóm Đảo lại đến hẹn lại lên, tụ hội về giải đấu “10th Anniversary Xóm Đảo Library Golf Tournament” diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 11/7 tại Đà Nẵng. Giải đấu không chỉ là một ngày hội thể thao mà là cơ hội để những tâm hồn đồng điệu cùng nhìn lại chặng đường một thập kỷ gieo mầm tử tế, tiếp tục chung tay viết nên những trang sách mới cho tương lai của trẻ em vùng quê.