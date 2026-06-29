Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

10 năm giải golf mang tri thức tới trẻ em vùng nông thôn

PV

Không chỉ là môn thể thao, 10 năm qua những người yêu golf lại tụ hội tại giải đấu “10th Anniversary Xóm Đảo Library Golf Tournament” để cùng thắp sáng ước mơ cho những em nhỏ vùng quê.

lee-7855-3049.jpg

Tại xã Phước Giang, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi có một thư viện mang tên Xóm Đảo. Người ta thường thấy Thư viện Xóm Đảo luôn mở cửa đều đặn, sách vở được phân loại ngăn nắp, tinh tươm.

Ít ai biết phía sau sự chỉn chu đó là những hy sinh vô điều kiện từ chính gia đình của người sáng lập và những người hàng xóm chân chất. Họ coi ngôi thư viện giữa đồng này như một phần tài sản chung của làng xóm. Không cần ai phân công, mỗi khi thấy cánh cửa bị kẹt, bóng đèn bị hư hay mái hiên dột nước sau một trận mưa giông, bà con luôn sẵn sàng giúp 1 tay. Sự tử tế cứ thế lan tỏa mộc mạc, tự nhiên như hơi thở.

Một mảnh ghép đặc biệt khác làm nên hành trình 10 năm của Xóm Đảo chính là sự đồng hành từ cộng đồng những người chơi golf. Đây là những nhà tài trợ vô cùng khác biệt. Họ đến với thư viện bằng sự hào hiệp và tinh tế của những người chơi thể thao. Họ góp quỹ, gửi tặng những kiện sách quý giá để duy trì và nâng cấp không gian đọc cho các em nhỏ. Thế nhưng, tại Thư viện Xóm Đảo, những bức tường vẫn chỉ có sách, tuyệt nhiên không có một tấm biển đồng nào khắc tên Mạnh Thường Quân hay vinh danh tập đoàn nào.

Họ chọn đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát những mầm non lớn lên từ những trang sách. Bởi họ hiểu rằng, giá trị cao nhất của sự cho đi không nằm ở việc tên mình được khắc vào đá, mà là việc tâm huyết của mình được hóa thân vào sự thay đổi cuộc đời của người khác. Tên của họ không nằm trên tường, nhưng đã ghi dấu sâu đậm trong hành trình trưởng thành của bao thế hệ trẻ thơ.

Tháng 7 năm 2026 này, những người anh em yêu golf, yêu Xóm Đảo lại đến hẹn lại lên, tụ hội về giải đấu “10th Anniversary Xóm Đảo Library Golf Tournament” diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 11/7 tại Đà Nẵng. Giải đấu không chỉ là một ngày hội thể thao mà là cơ hội để những tâm hồn đồng điệu cùng nhìn lại chặng đường một thập kỷ gieo mầm tử tế, tiếp tục chung tay viết nên những trang sách mới cho tương lai của trẻ em vùng quê.

PV
#Hành trình 10 năm Thư viện Xóm Đảo #Chương trình từ thiện và cộng đồng golf #Vai trò của các nhà hảo tâm trong giáo dục #Ý nghĩa của hoạt động thể thao gây quỹ #Tinh thần cộng đồng và sẻ chia trong phát triển trẻ em

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe