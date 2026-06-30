Đảnh Thạnh Sport Drink – Năng lượng từ 'Ngọc Trong Đá', mở ra kỷ nguyên mới cho nước khoáng thể thao Việt Nam

Nếu hàng triệu năm trước, thiên nhiên âm thầm kiến tạo nên những giọt "Ngọc Trong Đá" quý giá trong lòng đất Khánh Hòa, thì hôm nay, nguồn năng lượng nguyên bản ấy được đánh thức để đồng hành cùng nhịp sống hiện đại. Đó chính là câu chuyện của Đảnh Thạnh Sport Drink – sản phẩm mới của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, đánh dấu bước chuyển mình sau hơn 36 năm gìn giữ và phát huy giá trị nguồn khoáng thiên nhiên Đảnh Thạnh.

Từ lâu, Đảnh Thạnh – Vikoda đã được biết đến là thương hiệu nước khoáng thiên nhiên gắn liền với nguồn khoáng quý được hình thành qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất. Những giọt nước bắt nguồn từ những cơn mưa tinh khiết trên dãy Trường Sơn, thấm sâu qua các tầng đá, được thời gian chắt lọc để lưu giữ hệ khoáng chất cân bằng và quý giá của thiên nhiên. Mỗi giọt nước không chỉ là tinh hoa của đất trời mà còn là kết tinh của thời gian – những "Ngọc Trong Đá" mang nguồn năng lượng nguyên bản.

Từ dòng chảy không ngừng nghỉ ấy, Đảnh Thạnh tiếp tục mở ra một hành trình mới. Bằng việc kết hợp nguồn khoáng thiên nhiên cùng hệ điện giải và bộ ba vitamin B3, B6, B12, doanh nghiệp đã cho ra đời Đảnh Thạnh Sport Drink – dòng nước khoáng thể thao đầu tiên tại Việt Nam, hướng đến những người luôn vận động, chinh phục thử thách và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Trong tháng 6, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa tự hào ra mắt Đảnh Thạnh Sport Drink - Nước khoáng thể thao đầu tiên của Việt Nam

Điểm khác biệt của Đảnh Thạnh Sport Drink nằm ở triết lý phát triển sản phẩm: bắt đầu từ thiên nhiên. Trong khi nhiều dòng nước thể thao trên thị trường tập trung vào việc bổ sung điện giải nhân tạo, Đảnh Thạnh lựa chọn khai thác chính lợi thế từ nguồn khoáng tự nhiên hàng triệu năm tuổi để tạo nên giá trị khác biệt.

Sản phẩm được xây dựng trên bốn nền tảng cốt lõi gồm bù nước, bổ sung khoáng chất thiên nhiên, bổ sung điện giải và tăng cường vitamin nhóm B. Nguồn khoáng tự nhiên giàu Natri, Kali, Canxi cùng các vi khoáng thiết yếu góp phần hỗ trợ duy trì cân bằng nước và điện giải sau vận động. Đặc biệt, Axit Metasilicic (H₂SiO₃) – thành phần khoáng quý hiếm có trong nguồn nước Đảnh Thạnh – hỗ trợ tăng cường dịch khớp, giảm ma sát giữa các đầu xương khi vận động, đồng thời góp phần thúc đẩy tổng hợp collagen, hỗ trợ bảo vệ mô liên kết và duy trì làn da khỏe mạnh.

Đảnh Thạnh Sport Drink giúp bù nước, bù khoáng, bổ sung điện giải và hỗ trợ phục hồi năng lượng hiệu quả, góp phần “đánh thức” năng lượng cho khách hàng sau khi vận động mạnh.

Song hành cùng nguồn khoáng là bộ ba vitamin B3, B6 và B12. Vitamin B3 hỗ trợ chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng, B6 giúp giải phóng glycogen dự trữ để tăng sức bền và giảm mệt mỏi, trong khi B12 góp phần hình thành hồng cầu, tăng khả năng vận chuyển oxy đến các nhóm cơ, hỗ trợ phục hồi nhanh sau quá trình luyện tập hoặc lao động cường độ cao.

Không chỉ đầu tư vào chất lượng, Đảnh Thạnh Sport Drink còn gây ấn tượng bằng ngôn ngữ thiết kế giàu ý nghĩa. Tâm điểm trên nhãn chai là biểu tượng chữ S – hình ảnh đại diện cho dòng chảy năng lượng không ngừng nghỉ. Chữ S mang nhiều tầng ý nghĩa: Sport tượng trưng cho tinh thần vận động; Super thể hiện sức mạnh vượt trội; Strong đại diện cho sự bền bỉ; đồng thời cũng gợi lên hình dáng thân thuộc của đất nước Việt Nam. Được tạo hình từ dòng chảy mềm mại nhưng mạnh mẽ của nguồn khoáng thiên nhiên, biểu tượng này truyền tải trọn vẹn triết lý kết nối giữa thiên nhiên, con người và khát vọng bứt phá.

Đảnh Thạnh Sport Drink được giới thiệu với hai hương vị đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Phiên bản Nguyên Bản mang đến cảm giác thanh nhẹ, cân bằng và phù hợp sử dụng hằng ngày. Trong khi đó, phiên bản Chanh Muối đem lại vị sảng khoái, đậm chất khẩu vị người Việt, đặc biệt thích hợp sau các hoạt động thể thao hoặc lao động ngoài trời.

2 hương vị của Đảnh Thạnh Sport Drink

Sự ra đời của Đảnh Thạnh Sport Drink không chỉ bổ sung thêm một sản phẩm mới vào danh mục của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa mà còn mở ra một phân khúc mới cho ngành đồ uống Việt Nam. Từ nền tảng nguồn khoáng thiên nhiên được gìn giữ suốt hơn ba thập kỷ, doanh nghiệp đã tạo nên một giải pháp bổ sung nước, khoáng chất và năng lượng dành cho cuộc sống năng động ngày nay.

Với thông điệp "Năng lượng từ Ngọc Trong Đá – Bền bỉ bứt phá", Đảnh Thạnh Sport Drink không đơn thuần là một thức uống giải khát. Đó là nguồn năng lượng được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm, được đánh thức bằng khoa học hiện đại để tiếp thêm sức mạnh cho những con người luôn chuyển động, luôn sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới. Đây cũng chính là dấu ấn khẳng định khát vọng đổi mới của Đảnh Thạnh trên hành trình đưa nguồn khoáng thiên nhiên Việt Nam bước vào thế giới của vận động và thể thao.