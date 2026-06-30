Skechers Friendship Walk & Run 2026 trở lại, quy mô 6.000 vận động viên

Sau thành công của mùa giải 2025, Skechers Friendship Walk & Run 2026 chính thức trở lại với diện mạo mới, quy mô lớn hơn và nhiều trải nghiệm hấp dẫn hơn dành cho cộng đồng yêu thể thao. Không chỉ là một giải chạy, sự kiện năm nay được kỳ vọng trở thành ngày hội vận động dành cho mọi lứa tuổi, nơi những bước chân kết nối gia đình, bạn bè và lan tỏa tinh thần sống khỏe.

Skechers Friendship Walk & Run 2026 chính thức khởi động

Đặc biệt, Skechers Friendship Walk & Run 2026 diễn ra đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), mang theo thông điệp ý nghĩa về sự gắn kết. Mỗi bước chạy, mỗi khoảnh khắc đồng hành trên đường đua không chỉ hướng đến sức khỏe mà còn tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ giữa các thành viên trong gia đình.

Hành trình hơn một thập kỷ lan tỏa lối sống năng động

Ra đời từ năm 2010, Skechers Friendship Walk đã trở thành sự kiện thường niên hướng tới việc xây dựng cộng đồng vận động tích cực, khuyến khích mọi người duy trì thói quen đi bộ, chạy bộ và tận hưởng niềm vui từ những hoạt động thể chất đơn giản nhưng giàu ý nghĩa.

Qua từng mùa tổ chức, sự kiện không ngừng mở rộng về quy mô, thu hút sự tham gia của đông đảo người yêu thể thao, từ những vận động viên chuyên nghiệp, các runner phong trào đến những gia đình mong muốn tìm kiếm một hoạt động kết nối, vui khỏe vào dịp cuối tuần.

Skechers Friendship Walk & Run 2026 tạo sân chơi gắn kết cho các gia đình

Tiếp nối hành trình đó, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi sự kiện chính thức mang tên Skechers Friendship Walk & Run 2026. Với quy mô lên tới 6.000 vận động viên, giải đấu mở rộng cơ hội trải nghiệm cho nhiều nhóm đối tượng hơn, biến đường chạy thành không gian giao lưu, kết nối và truyền cảm hứng về một lối sống năng động.

Sự kiện vừa diễn ra vào cuối tuần qua tại TP Hồ Chí Minh, với các cự ly phù hợp cho nhiều độ tuổi gồm: 700m (Kids Run), 5km (đi bộ) và 10km (chạy bộ). Cung đường trải dài qua khu vực phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh đã mang đến trải nghiệm thể thao kết hợp khám phá không gian đô thị hiện đại, cùng nhiều hoạt động đồng hành hấp dẫn dành cho người tham gia.

Lần đầu ra mắt Kids Run, sân chơi vận động cho thế hệ tương lai

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải 2026 là sự xuất hiện lần đầu tiên của Kids Run – hạng mục chạy dành riêng cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi.

Không đơn thuần là một cuộc thi dành cho các vận động viên nhí, Kids Run được kỳ vọng trở thành sân chơi an toàn, vui nhộn, giúp trẻ em hình thành thói quen vận động từ sớm. Qua từng bước chạy nhỏ, các em có cơ hội trải nghiệm tinh thần thể thao, sự tự tin và niềm vui khi được tham gia cùng gia đình.

Sự xuất hiện của Kids Run cũng giúp Skechers Friendship Walk & Run 2026 trở thành một ngày hội vận động đa thế hệ, nơi ông bà, cha mẹ và con trẻ đều có thể cùng tham gia, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại khiến nhiều gia đình ít có thời gian vận động cùng nhau, những sự kiện thể thao cộng đồng như Skechers Friendship Walk & Run mang đến cơ hội để các thành viên tạm gác nhịp sống bận rộn, cùng nhau hướng tới sức khỏe và sự gắn kết.

Lan tỏa giá trị nhân văn qua từng bước chân

Không chỉ hướng đến tinh thần thể thao, Skechers Friendship Walk & Run 2026 tiếp tục ghi dấu bằng các hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa.

Trong khuôn khổ sự kiện năm nay, Skechers tiếp tục đồng hành cùng Operation Smile để gây quỹ hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là tổ chức y tế từ thiện quốc tế với sứ mệnh mang lại cơ hội điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em mắc dị tật vùng mặt như khe hở môi, hàm ếch.

Thông qua Skechers Friendship Walk & Run 2026, Skechers sẽ đóng góp 100 triệu đồng cho Operation Smile Vietnam, góp phần mang đến những nụ cười mới cho các em nhỏ.

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng đồng hành cùng Quỹ học bổng học sinh phường An Khánh thông qua việc trích 100 triệu đồng từ doanh thu vé sự kiện để hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi bước chân của người tham gia vì thế không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, mà còn trở thành sự sẻ chia, tiếp thêm động lực cho những ước mơ học tập.

Ngày hội của thể thao, gia đình và cộng đồng

Với sự kết hợp giữa vận động, trải nghiệm và các giá trị nhân văn, Skechers Friendship Walk & Run 2026 hướng tới mục tiêu trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng được mong chờ trong năm.

Từ những runner giàu kinh nghiệm trên đường chạy 10km, những người yêu thích đi bộ ở cự ly 5km cho đến các vận động viên nhí lần đầu thử sức với Kids Run, tất cả đều có chung một điểm đến: tận hưởng niềm vui vận động và lan tỏa tinh thần sống khỏe.

Sự trở lại của Skechers Friendship Walk & Run 2026 không chỉ là sự tiếp nối thành công của những mùa giải trước, mà còn là lời khẳng định về sức mạnh của thể thao trong việc kết nối con người, xây dựng cộng đồng tích cực và tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội.