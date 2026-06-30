Truyền thông Nhật Bản 'cà khịa' tuyển Hàn Quốc: Họ vẫn coi chúng ta là đối thủ ngang hàng?

TPO - Tờ Tokyo Sports vừa có bài viết “đào sâu” về khoảng cách theo họ là ngày càng lớn về bóng đá giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Bài viết này xuất hiện trong bối cảnh Nhật Bản tiến qua vòng bảng (trước khi thua Brazil tiếc nuối) còn tuyển Hàn Quốc bị loại đầy hổ thẹn ở World Cup 2026.

Trong một bài viết có tiêu đề “Khoảng cách ngày càng lớn giữa hai đội tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản”, trang Tokyo Sports đã mô tả kết quả trái ngược ở World Cup như một minh chứng rõ ràng cho vị thế hiện tại của hai đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Á.

“Hàn Quốc đứng thứ 3 bảng A. Họ đánh bại Cộng hòa Séc ở trận mở màn. Sau đó họ thua Mexico và Nam Phi. Hàn Quốc xếp thứ 3 bảng A và phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác với hy vọng đi tiếp. Nhưng chiến thắng ngược dòng của Cộng hòa Dân chủ Congo trước Uzbekistan đã khiến họ mất cơ hội vào vòng loại trực tiếp”, ấn phẩm xứ Phù tang mở đầu.

“Việc World Cup mở rộng với 48 suất tham gia đã tạo ra con đường dễ dàng hơn để các đội tuyển vào vòng loại trực tiếp, nhưng Hàn Quốc vẫn không đạt được mục tiêu. Đây là lần đầu tiên đội tuyển này không lọt vào vòng knock-out kể từ World Cup 2018 tại Nga. Ngược lại, Nhật Bản tiến vào vòng 32 đội khi giành được 1 chiến thắng và 2 trận hòa, tổng cộng 5 điểm ở bảng F đầy thách thức gồm Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển.

Nhật Bản ngẩng cao đầu rời World Cup 2026

Phải thừa nhận, bảng đấu của Hàn Quốc dễ thở hơn của Nhật Bản. Vì họ không đụng các ứng cử viên như Hà Lan, Brazil hay Argentina. Nhưng kết quả của Hàn Quốc lại không đạt được như kỳ vọng. Quyết định bất thường của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc - không tổ chức lễ đón tiếp khi đội tuyển trở về - cũng cho thấy phần nào không khí ảm đạm bao trùm toàn đội.

Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận được đánh giá tích cực vì đã từng bước xây dựng một đội hình gắn kết với dàn cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Sau khi đánh bại Đức và Tây Ban Nha để tiến vào vòng loại trực tiếp tại World Cup 2022, Nhật Bản một lần nữa chứng minh họ có thể sánh ngang với các đội bóng hàng đầu thế giới bằng cách cầm hòa Hà Lan. Mới nhất, họ chơi ngang ngửa Brazil trước khi thua đầy tiếc nuối ở phút bù giờ.

Hai đội Nhật Bản và Hàn Quốc từ lâu đã đứng đầu châu Á, nhưng khi xem xét kỹ hơn màn trình diễn gần đây tại World Cup, có thể thấy khoảng cách giữa họ ngày càng nới rộng. Vị thế mà Hàn Quốc coi là “ngang hàng với Nhật Bản” có thể phải được đánh giá lại”.

“Kỳ World Cup này có thể buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về việc liệu Hàn Quốc và Nhật Bản có còn được gọi là đối thủ ngang hàng của nhau nữa hay không?”, Tokyo Sports kết luận.