Hà Lan - Morocco và lời khẳng định của những cầu thủ mang hai dòng máu

TPO - Với nhiều cầu thủ gốc Morocco trưởng thành tại Hà Lan, trận đấu giữa hai đội tuyển này tại vòng knock-out của World Cup 2026 là dịp để họ chứng minh rằng mình đã hoàn toàn đúng đắn khi quyết định khoác áo Morocco thay vì Hà Lan.

Yêu Hà Lan nhưng sẽ chống lại Hà Lan

Nếu chỉ nhìn vào lịch sử và danh tiếng, Hà Lan vẫn là một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới, quê hương của “bóng đá tổng lực” và sở hữu hệ thống đào tạo trẻ được đánh giá thuộc nhóm tốt nhất châu Âu.

Nhưng khi bước ra sân đối đầu Morocco rạng sáng 30/6, họ sẽ phải đối mặt với không ít cầu thủ trưởng thành từ chính môi trường bóng đá Hà Lan, yêu đất nước Hà Lan nhưng đã từ chối cơ hội khoác áo “Cơn lốc cam” để chơi cho Morocco.

Amrabat (bên phải) trong màu áo đội tuyển Morocco tại World Cup 2026.

Sofyan Amrabat là ví dụ tiêu biểu. Tiền vệ này sinh ra tại Hà Lan, được đào tạo tại Utrecht rồi chơi cho Feyenoord và từng có 4 trận ra sân trong màu áo U15 Hà Lan. Nhưng rồi, anh đã lựa chọn đại diện cho quê hương của cha mẹ ở các cấp độ đội tuyển lớn hơn.

Năm 2013, Amrabat khoác áo U17 Morocco và rồi phần còn lại là những gì chúng ta đang chứng kiến: anh là một trong những cầu thủ quan trọng của Morocco, đã đá trọn 90 phút trong chiến thắng 4-2 của đội nhà trước Haiti tại lượt cuối vòng bảng.

Noussair Mazraoui cũng đi con đường tương tự khi được đào tạo tại Ajax nhưng khoác áo Morocco thay vì Hà Lan. Ngôi sao đang khoác áo Man United là trụ cột ở hàng phòng ngự đội tuyển Bắc Phi này tại World Cup 2026 với khả năng công thủ toàn diện bên cánh trái.

Những trường hợp như vậy từng gây ra không ít tranh cãi trong bóng đá Hà Lan. Năm 2016, khi Hakim Ziyech quyết định chọn Morocco, huyền thoại Marco van Basten từng công khai chỉ trích lựa chọn đó là “vô cùng ngu ngốc”.

Morocco đã bước lên một tầm cao khác

Trong mắt Van Basten và đa số người Hà Lan khi ấy, những cầu thủ sở hữu hai quốc tịch sẽ chỉ tìm đến Morocco nếu không đủ khả năng cạnh tranh một vị trí trong đội tuyển Hà Lan. Nhưng một thập kỷ sau, quan điểm ấy đang trở nên lỗi thời.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Morocco đã làm thay đổi cách nhìn của cả giới chuyên môn lẫn các cầu thủ trẻ. Thành tích vào bán kết World Cup 2022 không còn được xem là hiện tượng nhất thời khi đại diện Bắc Phi này tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm những đội tuyển hàng đầu thế giới. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay, Morocco thậm chí đang đứng trên Hà Lan.

Không chỉ đội tuyển quốc gia, bóng đá Morocco còn tạo dấu ấn ở các tuyến trẻ khi vô địch U23 châu Phi năm 2023, giành HCĐ Olympic Paris 2024 và đặc biệt là lần đầu vô địch U20 World Cup năm 2025. Thành công ấy giúp hình ảnh của đội tuyển Bắc Phi thay đổi đáng kể trong mắt thế hệ cầu thủ mới.

Nếu trước đây Morocco thường bị xem là lựa chọn mang nặng yếu tố tình cảm hoặc bản sắc gia đình, thì hiện nay đội tuyển này đã đủ sức hấp dẫn về mặt chuyên môn. Một cầu thủ trẻ mang hai quốc tịch không còn phải vật vã cân nhắc giữa cơ hội thi đấu ở đỉnh cao và mong muốn đại diện cho cội nguồn của mình.

Noussair Mazraoui sinh ra tại Hà Lan và trưởng thành tại lò đào tạo Ajax nhưng đang là trụ cột hàng thủ Morocco.

Chính vì vậy, cuộc cạnh tranh tài năng giữa Hà Lan và Morocco ngày càng trở nên quyết liệt. Truyền thông xứ sở hoa tulip gần đây tiết lộ Shaqueel van Persie, con trai cựu danh thủ Robin van Persie, đang cân nhắc khả năng khoác áo Morocco - quê hương của mẹ. Dù chưa có quyết định cuối cùng, riêng việc xuất hiện những tin đồn như vậy cũng thêm xác tín một điều: Morocco hiện được nhìn nhận rất khác so với một thập kỷ trước.

Sự thay đổi trong tâm thế của bóng đá Morocco còn thể hiện ở một nghịch lý thú vị. Trong những năm 2010, các đội tuyển Hà Lan hay Bỉ gần như luôn có những cầu thủ gốc Morocco trong đội hình dự World Cup. Nhưng tại World Cup 2026, cả hai đội tuyển này đều không còn bất kỳ cầu thủ gốc Morocco nào trong danh sách đăng ký.

Ở chiều ngược lại, Morocco tiếp tục sở hữu nhiều ngôi sao sinh ra hoặc trưởng thành tại Tây Âu. Điều đó phản ánh một thực tế rằng ngày càng nhiều tài năng mang dòng máu Morocco lựa chọn khoác áo đội tuyển Bắc Phi ngay từ đầu, thay vì chờ đợi cơ hội ở các đội tuyển tại lục địa già.

Bởi vậy, trận đấu giữa Hà Lan và Morocco tại Monterrey mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc cạnh tranh cho tấm vé vào tứ kết. Đây còn là màn đối đầu giữa một nền bóng đá giàu truyền thống với những cầu thủ từng được đào tạo trong chính môi trường của họ nhưng lại lựa chọn một con đường khác.

Trái bóng vẫn chưa lăn, nhưng Morocco đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: họ bây giờ đủ cả thế và lực để cạnh tranh sòng phẳng với những cường quốc bóng đá châu Âu. Và khi trọng tài người Brazil, Wilton Sampaio nổi hồi còi khai cuộc, những cầu thủ từng lựa chọn Morocco thay vì Hà Lan sẽ bước lên để chứng minh rằng quyết định ấy hoàn toàn đúng đắn.