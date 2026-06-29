Trực tiếp Brazil vs Nhật Bản, 0h00 ngày 30/6: Đại chiến rực lửa

TPO - Brazil đối đầu Nhật Bản là trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng 32 đội. Chờ xem sự trỗi dậy của người Nhật có đánh bại được Brazil đang khao khát chứng tỏ bản thân?

Thầy trò HLV Carlo Ancelotti bước vào vòng knock-out với tư thế đội nhất bảng C sau trận hòa Morocco và hai chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti cùng Scotland. Hàng công Selecao đang vào phom nhờ sự thăng hoa của bộ đôi Vinicius Junior và Matheus Cunha, trong khi hàng thủ cũng kịp lấy lại sự chắc chắn với hai trận giữ sạch lưới liên tiếp. Brazil đã thua tới 4 trong 6 trận đấu loại trực tiếp gần nhất. Do đó, Selecao sẽ phải thận trọng khi bước vào cuộc chiến đêm nay.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng F cùng phong độ cực kỳ ấn tượng. "Samurai xanh" đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại, với hệ thống phòng ngự phản công 3-4-2-1 vững chãi và hàng công vừa ghi tới 7 bàn - thành tích tốt nhất lịch sử của họ tại các kỳ World Cup.

Dù chưa từng thắng trận knock-out nào sau bốn lần lỡ hẹn ở vòng 1/8, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu có quyền tự tin khi vừa hạ gục chính Brazil 3-2 ở trận giao hữu gần nhất. Siêu máy tính Opta đánh giá Brazil có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút, còn con số này của Nhật Bản là 19,7%.

Về mặt nhân sự, Brazil nhiều khả năng vắng Raphinha vì chấn thương gân kheo, qua đó nhường suất đá chính cho Rayan bên cạnh Vinicius và Cunha, bất chấp việc Neymar tái xuất. Phía Nhật Bản, tổn thất lớn nhất là việc Takefusa Kubo ngồi ngoài do chấn thương gối, nhưng họ vẫn có sự phục vụ của trung vệ Ko Itakura cùng mũi nhọn Daizen Maeda.