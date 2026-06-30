Chuyên gia Việt: Pháp sẽ đánh bại Thụy Điển

TPO - Pháp sẽ vượt qua Thụy Điển với sự toả sáng của các ngôi sao đang có phong độ ổn định như Mbappe hay Olise, theo giới chuyên gia.

Mbappe đang đạt phong độ cao trong màu áo tuyển Pháp

"Tôi luôn đánh giá cao tuyển Pháp bởi chiều sâu lực lượng, sự ổn định về lối chơi cũng như kinh nghiệm World Cup. Phong độ của Pháp đang ổn định, đặc biệt hàng tấn công. Thụy Điển nhiều khả năng sẽ phải chơi phòng ngự-phản công, nhường thế trận cho Pháp"-HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc nhận định.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Mbappe Olise hay Dembele đều chơi rất ấn tượng từ đầu giải. Hệ thống thi đấu của Pháp cân bằng các tuyến và rất chắc chắn, đảm bảo an toàn trong phòng ngự và hiệu quả khi tấn công. Thuỵ Điển ngược lại chỉ vào vòng 1/16 với tư cách đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ông Hoàng Văn Phúc dự đoán Pháp có thể thắng với cách biệt 2 bàn.

Cùng nhận định trên, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá cao hàng tấn công của Pháp ở World Cup 2026. "Đấy là đội bóng giàu kinh nghiệm và bản lĩnh nên càng vào sâu họ chơi càng chắc chắn và hay hơn. Thuỵ Điển chỉ có thể trông đợi các tình huống cố định hoặc phản công. Theo tôi cơ hội để Thụy Điển tạo bất ngờ trước Pháp là không nhiều"-HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.