Đức nối dài ‘cái dớp’ của các cựu vô địch World Cup

TPO - Thất bại trước Paraguay không chỉ khiến Đức dừng bước tại World Cup 2026 mà còn kéo dài một thống kê đáng quên: ba nhà vô địch liên tiếp của các kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014 đều chưa thắng thêm trận đấu loại trực tiếp nào kể từ ngày đăng quang.

Đội tuyển Đức bước vào cuộc đối đầu với Paraguay ở vòng knock-out World Cup 2026 với kỳ vọng tiến sâu và khẳng định sự trở lại của một thế lực từng 4 lần vô địch thế giới. Tuy nhiên, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu và thất bại trên chấm luân lưu, Die Mannschaft đã phải nói lời chia tay giải đấu.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Đức vẫn chưa thể giành thêm bất kỳ chiến thắng nào ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup kể từ sau trận chung kết năm 2014, khi họ đánh bại Argentina để lên ngôi trên đất Brazil.

Các cầu thủ Đức cúi đầu rời sân sau thất bại trước Paraguay.

Đáng chú ý, Die Mannschaft không phải trường hợp duy nhất. Thống kê cho thấy Italy, Tây Ban Nha và Đức, ba nhà vô địch liên tiếp của các kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014, đều chưa thắng thêm trận knock-out nào kể từ ngày bước lên đỉnh thế giới.

Với Đức, hành trình ấy bắt đầu từ sau đêm huy hoàng tại Rio de Janeiro năm 2014. Bốn năm sau, đội bóng của HLV Joachim Loew gây sốc khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử họ không thể vượt qua vòng đấu bảng ở một kỳ World Cup.

Đến World Cup 2026, tuyển Đức đã cải thiện thành tích khi giành vé vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, thất bại trước Paraguay khiến họ tiếp tục lỡ hẹn với chiến thắng ở giai đoạn knock-out.

Italy là trường hợp xuất hiện sớm nhất trong chuỗi thống kê này. Sau chức vô địch năm 2006, Azzurri bước vào World Cup 2010 với tư cách đương kim vô địch nhưng không thắng nổi trận nào trước Paraguay, New Zealand và Slovakia, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng.

Bốn năm sau, đội bóng áo thiên thanh tiếp tục dừng bước ở vòng bảng tại Brazil. Tại hai kỳ World Cup tiếp theo vào các năm 2018 và 2022, Italy thậm chí không thể giành vé tham dự. Điều đó khiến số trận thắng ở vòng knock-out World Cup của họ kể từ sau chức vô địch năm 2006 vẫn dừng ở con số 0.

Tây Ban Nha cũng không khá hơn. Sau khi hoàn tất giai đoạn thống trị bóng đá thế giới bằng chức vô địch World Cup 2010 cùng hai danh hiệu EURO liên tiếp, La Roja bất ngờ sụp đổ tại Brazil năm 2014 khi bị loại ngay từ vòng bảng.

Tại World Cup 2018, Tây Ban Nha vượt qua vòng bảng nhưng bị chủ nhà Nga loại trên chấm luân lưu ở vòng 1/8. Kịch bản tương tự lặp lại tại World Cup 2022 khi họ dừng bước trước Morocco cũng sau loạt sút luân lưu. Vì vậy, đội tuyển xứ bò tót vẫn chưa có thêm một chiến thắng knock-out World Cup nào kể từ ngày đánh bại Hà Lan trong trận chung kết năm 2010.

Dĩ nhiên, mỗi đội tuyển có những nguyên nhân riêng cho sự sa sút của mình. Italy trải qua giai đoạn chuyển giao kéo dài, Tây Ban Nha chứng kiến sự khép lại của thế hệ vàng từng thống trị châu Âu, trong khi Đức nhiều lần loay hoay tìm kiếm bản sắc mới sau thời kỳ thành công dưới thời Joachim Loew.

Tuy nhiên, điểm chung dễ nhận thấy là việc chạm tới đỉnh cao World Cup không đồng nghĩa với khả năng duy trì thành công trong nhiều năm tiếp theo. Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít nhà vô địch gặp khó khăn sau ngày đăng quang, nhưng việc ba nhà vô địch liên tiếp đều không thể thắng thêm một trận knock-out World Cup nào là thống kê hiếm gặp, và cũng rất đáng suy ngẫm.