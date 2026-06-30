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Thể thao

Vòng 3 Giải nữ vô địch quốc gia: TP.HCM I đánh bại Hà Nội I

PV

Trận đấu rất quan trọng tại vòng 3 Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – cúp Thái Sơn Bắc 2026 đã kết thúc với phần thắng thuộc về TP.HCM I.

Tâm điểm của vòng 3 là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Hà Nội I và TP.Hồ Chí Minh I. Đây cũng là hai đội bóng tranh chấp chức vô địch suốt nhiều năm qua. Lợi thế sân nhà giúp đại diện Thủ đô thi đấu hứng khởi trong quãng thời gian đầu trận. Hà Nội I chơi tự tin và sẵn sàng dồn ép TP.Hồ Chí Minh I lui về phần sân nhà. Họ đã tạo ra được cơ hội nguy hiểm nhưng lại chưa thể tận dụng tốt. Lần lượt Ngân Thị Vạn Sự và Biện Thị Hằng sở hữu những cú dứt điểm tốt nhưng không đủ để có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Bên kia chiến tuyến, TP.Hồ Chí Minh I chỉ có thể lấy lại thế trận trong 15 phút cuối hiệp 1. Phan Thị Trang hay K’Thủa cũng để lại dấu ấn nhưng bàn thắng vẫn còn lẩn tránh cả hai đội.

Bước sang hiệp 2, đẳng cấp của nhà vô địch được TP.Hồ Chí Minh I thể hiện. Phút 53, Ngọc Trâm đưa bóng đi dội xà ngang khung thành của Hà Nội I, sau tình huống lộn xộn, Cù Thị Huỳnh Như băng vào đánh đầu nối mở tỉ số trận đấu cho TP.Hồ Chí Minh I. Đây có thể xem là bước ngoặt quan trọng nhất của trận đấu. Bàn thắng này mở ra thế trận có lợi hơn cho cô trò HLV Kim Chi.

TP.Hồ Chí Minh I không mạo hiểm mà lùi sâu phòng ngự chắc chắn để bảo toàn tỉ số. Họ vượt qua được những thời điểm nhạy cảm và giữ vững 3 điểm cùng tỉ số 1-0 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

PV
vff.org.vn
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