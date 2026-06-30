Nagelsmann không từ chức sau thất bại của Đức

TPO - Thất bại trước Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026 khiến tương lai của HLV Julian Nagelsmann trở thành chủ đề được quan tâm tại Đức. Tuy nhiên, chiến lược gia 38 tuổi khẳng định ông không có ý định từ chức và vẫn sẵn sàng tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Ngay sau khi đội tuyển Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu, HLV Julian Nagelsmann đã phải đối mặt với những câu hỏi liên quan đến tương lai của mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội tuyển vào năm 2023, ông chứng kiến Đức dừng bước sớm như vậy tại một giải đấu lớn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với MagentaTV, Nagelsmann thừa nhận cảm giác thất vọng sau trận đấu là “cực kỳ lớn”. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1987 bác bỏ khả năng tự nguyện rời ghế HLV trưởng.

HLV Nagelsmann cho biết, tương lai của ông là do LĐBĐ Đức quyết định.

“Tôi muốn tiếp tục công việc. Tôi luôn sẵn sàng”, Nagelsmann nhấn mạnh. Ông cho biết quyết định cuối cùng không hoàn toàn nằm trong tay mình mà phụ thuộc vào Liên đoàn bóng đá Đức (DFB). Dù vậy, chiến lược gia này khẳng định mong muốn tiếp tục dẫn dắt Mannschaft hướng tới các mục tiêu tiếp theo, bao gồm EURO 2028 và UEFA Nations League.

“Nếu DFB muốn, tôi rất sẵn lòng chuẩn bị cho EURO và Nations League. Nếu họ không muốn, họ sẽ phải nói điều đó với tôi”, Nagelsmann cho biết.

Hợp đồng hiện tại của ông với DFB vẫn còn hiệu lực đến sau EURO 2028. Trên kênh ZDF, cựu HLV Hoffenheim, RB Leipzig và Bayern Munich tiếp tục khẳng định quan điểm của mình: “Tôi không phải kiểu người bỏ chạy. Điều đó là không thể xảy ra”.

Dù đội tuyển Đức vừa trải qua một trong những thất bại đáng thất vọng nhất những năm gần đây, Nagelsmann vẫn nhận được sự ủng hộ từ những nhân vật có tiếng nói trong bóng đá Đức. Giám đốc thể thao Rudi Völler cho rằng vị thuyền trưởng 38 tuổi vẫn có thể là người phù hợp để dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn tiếp theo.

Nagelsmann được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Đức vào tháng 9/2023 theo đề xuất của chính Völler. Trong 37 trận đã dẫn dắt Mannschaft, ông giành được 23 chiến thắng, hòa 6 và thua 8 trận.

Dưới thời Nagelsmann, đội tuyển Đức lọt vào tứ kết EURO 2024 trên sân nhà trước khi tiến tới vòng bán kết của UEFA Nations League năm 2025. Chính vì vậy, thất bại tại World Cup 2026 được xem là bước lùi đáng kể đối với quá trình phục hưng mà bóng đá Đức theo đuổi trong vài năm qua.

Đội trưởng Kimmich muốn cả đội Đức cùng nhìn thẳng vào thất bại.

Không chỉ nhận được sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo, Nagelsmann còn được đội trưởng Joshua Kimmich công khai bảo vệ. Tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich cho rằng trách nhiệm thuộc về các cầu thủ chứ không phải ban huấn luyện.

"Những người có mặt trên sân đã làm hỏng mọi thứ. Đó không phải lỗi của huấn luyện viên, truyền thông, trọng tài hay đối thủ. Chỉ có chúng tôi mà thôi”, Kimmich phát biểu sau trận đấu.

Đội trưởng tuyển Đức cũng nhấn mạnh không cá nhân nào được phép né tránh trách nhiệm sau thất bại này. Theo anh, toàn bộ tập thể cầu thủ phải cùng nhau nhìn nhận nguyên nhân khiến đội tuyển bị loại sớm tại World Cup 2026.