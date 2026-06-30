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Tiếc cho tinh thần Samurai quả cảm!

Vũ Bảo Thắng

TPO - Nhật Bản dừng bước sau bàn thua phút 90+6, nhưng những gì họ làm được trong trận đấu này xứng đáng được gọi là "niềm tự hào châu Á"!

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Trước một trong những tên tuổi lớn nhất của bóng đá thế giới, Nhật Bản đã chơi kiên cường, sòng phẳng. Họ buộc Brazil phải thúc thủ ở hiệp thi đấu đầu tiên. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti không chỉ thua tỷ số hiệp này, mà họ còn trở thành "kẻ yếu" theo nghĩa đen trước Nhật Bản.

Người ta thấy khoảng cách của đội 5 lần vô địch thế giới và một đội từng bị coi là "yếu" gần như không tồn tại. Nhật Bản chơi thứ bóng đá khoa học, mạch lạc, kiên cường và đặc biệt là tinh thần đoàn kết. Họ đã thể hiện mình là đội bóng có tính tập thể cao nhất tại WC 2026!

HLV Moriyasu thành công khi xây dựng tập thể Nhật Bản thành "ngôi sao duy nhất". Điều này được thể hiện bằng sự đồng đều mà không một ai có thể nhận ra, Nhật Bản thiếu ngôi sao nào trong đội hình, bất chấp họ đã mất nửa số nhân sự chính thức vì chấn thương gồm Minamino, Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Yuya Osako và gần nhất là Kubo.

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"Sống sót" khi không bị thua thêm trong 45 phút đầu, Brazil vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai. Kinh nghiệm chiến trường ở các giải đấu lớn của HLV Carlo Ancelotti chính là sự khác biệt.

Để phá vỡ thế thủ kỷ luật và chắc chắn của đối phương, nhà cầm quân Italia tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành Zion Suzuki bằng các nhân sự tốc độ cao như Endrick, Martinelli. Sự có mặt của hai cầu thủ này đã tạo ra đất diễn cho Vinicius và Rayan ở hai cánh, điều họ không thể làm được ở hiệp 1.

Trong khi đó, những giải pháp tăng cường nhân sự của HLV Moriyasu lại không mang đến kết quả tốt hơn. Nhật Bản mất kết nối ở những mắt xích vào sân từ ghế dự bị, cộng thêm sự chùng xuống về mặt thể lực, họ đã không thể giữ vững thành quả khi để Casemiro và Martinelli ghi bàn.

Tiếc cho Nhật Bản, tiếc cho những nỗ lực vượt mình của tập thể đội bóng này khi họ không thể phá nổi lời nguyền "chưa thắng trận knockout nào" tính từ WC 2002. Tuy vậy, thầy trò HLV Moriyasu vẫn có quyền ngẩng cao đầu, bởi họ đã để lại dấu ấn cực lớn bằng sự quả cảm và tinh thần Samurai đáng trân trọng!

Vũ Bảo Thắng
#World Cup #Brazil #Nhật Bản #HLV Carlo Ancelotti #Moriyasu

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