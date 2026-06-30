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Người hùng Paraguay nói gì khi loại thần tượng khỏi World Cup?

Hương Ly

TPO - Thủ môn Orlando Gill xem Manuel Neuer là thần tượng số 1. Do đó, khi Paraguay đánh bại Đức bằng loạt luân lưu 11m, Gill càng tự hào hơn.

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"Đừng nên nói trước điều gì. Trận đấu này chứng minh Paraguay có khả năng làm nên những điều vĩ đại. Cơ hội sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nó giống hệt một bộ phim kinh dị. Các cầu thủ Đức xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đến chính tôi cũng vẫn chưa thể tin được", thủ môn Orlando Gill, người hùng của Paraguay lên tiếng sau trận.

Trước Đức, Gill hứng chịu đến 21 lần bắn phá khung thành. Gill mắc một sai lầm khi để Kai Havertz gỡ hòa ở phút 54. Thủ môn của Paraguay đã vượt qua áp lực tâm lý nặng nề để tỏa sáng ở loạt sút luân lưu cân não.

Anh mang về lợi thế cho Paraguay khi cản phá cú sút đầu tiên trong loạt đấu súng của Havertz. Paraguay thực hiện thành công liên tiếp 3 loạt sút để vươn lên dẫn 3-2, trước khi Gill có thêm một pha cứu thua, lần này là trước Nick Woltemade. Có thể nói, bàn tay của Gill đóng góp 50% sức mạnh và dọn đường dẫn đến chiến thắng của Paraguay.

"Giờ đây, với một cái đầu lạnh, tôi sẽ ngồi xuống và phân tích những gì chúng tôi đã làm được. Paraguay đã cố gắng trụ vững cho đến phút thứ 120, và may mắn đã mỉm cười với chúng tôi trong loạt sút luân lưu", Gill nhấn mạnh.

Tuyển Đức đã thua theo kịch bản ít ai tưởng tượng tới, khiến họ kéo dài chuỗi ngày thất vọng của bóng đá nước này. Họ bị loại ngay từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup gần nhất và một lần dừng bước ở Vòng 32 đội. Buồn thay, Đức chưa thắng bất kỳ một trận đấu knock-out nào tại World Cup từ sau trận chung kết năm 2014.

Hương Ly
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