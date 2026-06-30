Nhận định Mexico vs Ecuador, 08h00 ngày 1/7: Chủ nhà nắm lợi thế

TPO - Nhận định bóng đá Mexico vs Ecuador, vòng 1/16 World Cup 2026, lúc 08h00 ngày 1/7. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Lợi thế sân nhà, phong độ thăng hoa cùng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự giúp Mexico được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu với Ecuador.

Nhận định trước trận đấu

Mexico là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất kể từ đầu giải. "El Tri" toàn thắng cả ba trận vòng bảng, ghi 6 bàn, không để thủng lưới lần nào và giành ngôi nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Đội chủ nhà mở màn bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong trận đấu có tới ba thẻ đỏ, với các pha lập công của Julian Quinones và Raul Jimenez. Sau đó, Mexico lần lượt đánh bại Hàn Quốc 1-0 và CH Czech 3-0 để khẳng định vị thế của một trong những ứng viên đáng gờm tại giải đấu.

Sân Mexico City tiếp tục là điểm tựa lớn của đội bóng áo xanh. Mexico hiện trải qua chín trận bất bại tại World Cup trên sân nhà. Trong lịch sử, họ chỉ hai lần thất bại tại sân đấu này, gần nhất là trận thua Honduras ở vòng loại World Cup năm 2013. Trước sức ép từ hơn 80.000 khán giả, Mexico luôn cho thấy bản lĩnh và sự tự tin rất lớn.

Đây cũng là nhiệm kỳ thứ ba của HLV Javier Aguirre trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân 67 tuổi có nhiều kỷ niệm đặc biệt với sân đấu này khi từng thi đấu tại World Cup 1986 và dẫn dắt Mexico ở World Cup 2002. Nếu như ở hai giải đấu trước, Mexico giành hai chiến thắng và một trận hòa tại vòng bảng, thì tại World Cup 2026, họ còn làm tốt hơn với thành tích toàn thắng sau ba lượt trận.

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Ecuador phải trải qua hành trình nhiều thử thách mới giành quyền góp mặt ở vòng knock-out.

Đoàn quân của HLV Sebastian Beccacece khởi đầu bằng thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà bởi bàn thua ở phút 90. Đến lượt trận thứ hai, họ bị Curacao cầm hòa 0-0 dù tung ra tới 27 cú dứt điểm, khiến cơ hội đi tiếp trở nên mong manh.

Tuy nhiên, Ecuador đã tạo nên cú bứt phá đúng lúc ở trận quyết định gặp Đức. Sau khi bị Leroy Sane chọc thủng lưới từ rất sớm, đại diện Nam Mỹ vùng lên mạnh mẽ với các bàn thắng của Nilson Angulo và Gonzalo Plata để hoàn tất màn ngược dòng thắng 2-1, qua đó giành tấm vé vào vòng 32 đội.

Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Ecuador vượt qua vòng bảng World Cup, tái lập thành tích từng làm được tại World Cup 2006. Khi đó, đội bóng Nam Mỹ lọt vào vòng 16 đội trước khi dừng bước sau thất bại tối thiểu trước tuyển Anh bởi cú đá phạt nổi tiếng của David Beckham.

Thống kê đối đầu cũng mang đến lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà. Trong 28 lần chạm trán, Mexico thắng tới 17 trận, hòa 7 và chỉ thua Ecuador 4 lần.

Lần gặp gần nhất giữa hai đội là trận giao hữu hồi tháng 10/2025 với tỷ số hòa 1-1. Còn tại World Cup, Mexico từng đánh bại Ecuador 2-1 ở vòng bảng năm 2002.

Với phong độ ổn định, lợi thế sân nhà cùng hàng thủ chưa một lần bị xuyên thủng, "El Tri" được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu lần này, dù Ecuador đã cho thấy họ đủ khả năng tạo nên bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào.

Thông tin lực lượng

Mexico đón tin vui khi không có bất kỳ ca chấn thương hay án treo giò nào trước cuộc đối đầu với Ecuador. HLV Javier Aguirre nhiều khả năng sẽ đưa Raul Jimenez trở lại đội hình xuất phát sau khi cho tiền đạo kỳ cựu nghỉ ngơi ở trận thắng CH Czech nhằm đảm bảo thể lực.

Trong khung gỗ, Raul Rangel được kỳ vọng tiếp tục bắt chính. Ở lượt đấu cuối vòng bảng, Aguirre đã trao cơ hội cho thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa, người vừa đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ ba góp mặt ở 6 kỳ World Cup, sánh ngang Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Một điểm nhấn khác của đội chủ nhà là tài năng 17 tuổi Gilberto Mora, cầu thủ trẻ nhất lịch sử Mexico đá chính tại một trận World Cup sau màn ra sân trước CH Czech. Dù vậy, để tránh quá tải, tiền vệ trẻ này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được sử dụng như "quân bài chiến lược" từ băng ghế dự bị.

Ở hàng thủ, bộ tứ Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez và Jesus Gallardo gần như chắc chắn tiếp tục sát cánh. Họ đang là nền tảng cho thành tích giữ sạch lưới cả ba trận vòng bảng, giúp Mexico trở thành một trong những đội có hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải.

Bên kia chiến tuyến, Ecuador cũng có lực lượng mạnh nhất khi không ghi nhận trường hợp chấn thương hay sa sút thể lực nào. Sau chiến thắng gây tiếng vang trước Đức, HLV Sebastian Beccacece nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát.

Bộ tứ phòng ngự gồm Alan Franco, Joel Ordonez, Willian Pacho và Piero Hincapie tiếp tục được đặt niềm tin, trong khi Gonzalo Plata nhiều khả năng vẫn lĩnh xướng hàng công sau khi ghi bàn quyết định giúp Ecuador lội ngược dòng trước Đức.

Mọi sự chú ý cũng sẽ dồn về Enner Valencia. Ở tuổi 36, chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Ecuador chỉ còn cách cột mốc 50 bàn thắng cho đội tuyển Quốc gia đúng một pha lập công. Trên sân khấu World Cup, tiền đạo kỳ cựu này chắc chắn sẽ quyết tâm ghi dấu ấn và chinh phục cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.