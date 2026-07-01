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Thể thao

Ronald Koeman từ chức HLV trưởng tuyển Hà Lan, cân nhắc giải nghệ khi bị loại sớm tại World Cup

Đặng Lai

TPO - Đêm 30/6, Ronald Koeman đã chính thức tuyên bố từ chức vị trí HLV trưởng ĐTQG Hà Lan. Quyết định này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi "Cơn lốc cam" phải dừng bước tại vòng 1/16 World Cup 2026 do thua Morocco trên chấm luân lưu.

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Trên trang Instagram cá nhân, chiến lược gia 63 tuổi chia sẻ: "Đêm qua, tôi đã đi đến quyết định khép lại nhiệm kỳ của mình tại ĐTQG Hà Lan. Tất cả chúng ta đều đã mơ về việc làm nên lịch sử tại kỳ World Cup lần này, nhưng cuối cùng lại thất bại. Không ai cảm thấy thất vọng hơn tôi vào lúc này. Là người đứng đầu, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về mình".

Quyết định rút lui của Koeman không khiến nhiều người bất ngờ bởi sức ép dư luận tại quê nhà đang rất lớn. Ông đã phải hứng chịu mưa chỉ trích từ giới chuyên môn và người hâm mộ sau những quyết định chiến thuật bị coi là khó hiểu.

Dù từng chơi ấn tượng với sơ đồ 4-3-3 tấn công rực lửa ở vòng bảng, Koeman lại đột ngột chuyển sang sơ đồ 5-2-3 phòng ngự cực đoan trong trận đấu loại trực tiếp với Morocco. Nó khiến Hà Lan mất hẳn thế trận trong hiệp 2, để đối thủ cầm bóng gấp gần 4 lần.

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Hà Lan bị loại sớm tại World Cup 2026

Nhiều chuyên gia và cả huyền thoại Zlatan Ibrahimovic đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng Koeman phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì đã vứt bỏ thứ bóng đá tấn công mang tính bản sắc của người Hà Lan.

Vị thuyền trưởng này cũng úp mở về khả năng giải nghệ hoàn toàn khỏi giới túc cầu để dành thời gian cho gia đình. Ông xúc động gửi lời tri ân tới người vợ Bartina đang phải chiến đấu với bạo bệnh: "Dù đang ốm nặng, vợ tôi vẫn luôn ủng hộ và động viên tôi hoàn thành công việc mỗi ngày. Vài năm qua đã dạy cho tôi một bài học rằng có những điều còn quan trọng hơn cả bóng đá, đó là sức khỏe và những người thân yêu".

Koeman vừa đánh dấu sự kết thúc của nhiệm kỳ thứ hai đầy thăng trầm (từ năm 2023 đến nay). Ngay lúc này, Liên đoàn bóng đá Hà Lan sẽ phải nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tìm kiếm người kế nhiệm. Những ứng cử viên sáng giá đang được giới truyền thông đồn đoán gồm Arne Slot, Erik ten Hag hay Peter Bosz.

Koeman là HLV thứ 4 mất việc

World Cup chưa đi hết vòng 1/16 nhưng đã có 4 HLV mất việc. Đó là Steve Clarke của tuyển Scotland, Miroslav Koubek của CH Séc, Hong Myung-bo của Hàn Quốc và mới nhất là Koeman. Thời gian tới, nhiều HLV cũng rời ghế. Đó là Deschamp, Queiroz (chỉ gắn bó với các đội tuyển đến hết World Cup 2026). Trong khi đó, Hugo Broos đang lấp lửng khả năng chia tay Nam Phi.

Đặng Lai
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